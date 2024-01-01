Як автовиробники досліджують, чи зручно користуватись кнопками в салоні

Скільки часу потрібно водієві, щоб включити улюблену музику? Чи краще керувати кондиціонером за допомогою кнопки чи сенсорного екрану? Škoda випробовує все це та багато іншого на симуляторах, а також на реальних автомобілях і з реальними людьми. Подивіться, як виглядають тести.

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Дослідження UX (User Experience) аналізує поведінку користувачів автомобіля. Ці дослідження мають на меті зрозуміти їхні потреби та вподобання , які потім враховуються при розробці автомобілів і технічних рішень. Команда спеціалістів відділу тестування користувачів збирає та оцінює дані з різних джерел, починаючи від наявних досліджень і закінчуючи організованими кількісними та якісними дослідженнями з клієнтами.

Дослідження UX — це не лише з’ясування того, чи та як частина або функція підходить людям, чи розуміють вони її використання та чи є це те, чого вони очікують. Виконуються конкретні вимірювання – як правило, скільки часу потрібно людині для виконання певного завдання.

Тестування має на меті з’ясувати, як люди насправді користуються різними функціями або елементами керування в автомобілі, наприклад, відкривачем багажника. Фото Skoda Auto

«Наприклад, на початку ми вимірювали, скільки часу потрібно водієві, щоб знайти свою улюблену станцію чи список відтворення у своїй бібліотеці, коли він хоче послухати музику. Пізніше ми також зосередилися на тому, наскільки відволікають ці завдання в машині. І ми поступово додавали інші суб’єктивні показники, наприклад, як люди себе почувають, наскільки вони задоволені, чи справляє на них враження щось чи інше, чи вважають вони це новим чи чудовим, наприклад. Або це стало неприємним сюрпризом і йому не подобається? Сьогодні ми також кількісно оцінюємо ці суб’єктивні думки клієнтів у ряді сфер», – каже експерт-координатор UX Ян Рудінський.

Команда аналітиків даних розробляє збір і аналіз даних із самих автомобілів. Автомобілі мають здатність виявляти та записувати, які дії виконала особа, і це можна використовувати для покращення функцій самого автомобіля та взаємодії з користувачем. Наприклад, чи потрібно певною функцією керувати тактильно, тобто за допомогою фізичних елементів – важелів, кнопок чи поворотних елементів керування – чи достатньо цифрового керування за допомогою дисплея, який є простішим і дешевшим у виготовленні.

Чи збирають автомобілі мої дані?

Можливо, вам спало на думку, що ваш автомобіль збирає багато інформації. Але хвилюватися не варто: дані, які збираються, налаштовані для захисту вашої конфіденційності та використовуються лише для оптимізації та покращення сервісу. Аналітики даних збирають необхідну інформацію цілеспрямовано, на основі конкретних запитів. Ця інформація надходить від транспортних засобів у тестових парках і від користувачів, які добровільно приєдналися до програми та дали свою згоду на обмежений збір даних. Ваші конфіденційні дані залишаються в безпеці.

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«Одним з реальних прикладів тестування користувачами інновацій у розробці автомобіля є система керування кондиціонером у Kodiaq та Superb останнього покоління . Ми дізналися, що коли ми хочемо знизити температуру, використання дисплея займає значно більше часу та більше відволікає, ніж використання поворотного регулятора. Ось чому ми пішли протилежним шляхом, ніж більшість наших конкурентів, і встановили в автомобілі поворотні елементи керування», — пояснює Рудінський.

Тут технік-випробувач попросив учасника змінити функцію поворотного диска. Фото Skoda Auto

Його команда також працювала над дизайном нового керма , тобто над тим, як на ньому мають бути розташовані кнопки. Тут також допомогли зібрані дані – які елементи управління часто використовують люди, де слід розташувати різні елементи на кермі тощо. Одна функція використовується десять разів за подорож, інша – кілька разів за сотню поїздок. «Тож ми знаємо, наскільки важливий кожен елемент, і ми змогли відповідно спроектувати кермо», — додає Рудінський.

Допомога ШІ

Штучний інтелект є частиною нашого життя вже кілька років, і аналітика даних у тестуванні користувачів не є винятком. Людині знадобляться місяці, щоб відсортувати величезну кількість даних, зібраних у цьому полі. Для штучного інтелекту це лічені секунди. Більше того, це можна ввести в мовну модель на природній мові, тому немає потреби кодувати чи програмувати.

Учасник змінює гучність радіо за допомогою Smart Dials. Фото Skoda Auto

«Система також повертається з відповіддю звичайною мовою. Зараз ми експериментуємо, як ефективно використовувати ці системи для обробки великих обсягів даних, які ми вже маємо від клієнтів, насамперед за результатами різних досліджень. Штучний інтелект чудовий тим, що він може ідентифікувати релевантні джерела, переглядати їх і бачити, як водій використовує ту чи іншу функцію», — каже аналітик даних Івана Богуславова.

Крім того, ШІ може вводити інформацію в контекст. Припустимо, вас цікавить, як використовується круїз-контроль. Система проходитиме величезну кількість оперативних даних. Він може визначити, скільки тривала подорож, скільки разів водій використовував круїз-контроль під час подорожі та на якій швидкості. І відповідь виходить не як набір цифр, а як чітка та структурована інформація. «Ми все ще на початку, але вже бачимо, що майбутні можливості в цій галузі надзвичайно широкі», — додає аналітик даних Штепан Піха.

Тут учасник змінює функцію поворотного диска. Фото Skoda Auto

Люди дивляться

Друга частина дослідження взаємодії з користувачем включає тести з реальними користувачами та клієнтами, тобто взаємодію між користувачем і автомобілем і те, як працюють різні функції. «Наш світ — це салон автомобіля і те, що в ньому відбувається. У ході розробки та вдосконалення системи керування кондиціонуванням повітря, про яку я згадував раніше, або інших елементів з’являться одна або декілька концепцій, які потрібно порівняти та перевірити. Якщо немає ризику конфлікту інтересів, ми часто використовуємо співробітників компанії для наших тестів», – каже дослідник Девід Рейзл.

Простіше кажучи, якщо ви перевіряєте працездатність контролера кондиціонера , добре, якщо в цьому беруть участь бухгалтери компанії. Проте в інших випадках команда тестування користувачів залучає людей ззовні та має для них власні критерії, чи то загальне ставлення, як-от їхні погляди на сталість чи сімейні цінності, чи, можливо, специфічні соціально-демографічні фактори. «Ми запрошуємо їх на співбесіду, і якщо у нас є прототип автомобіля, ми розмовляємо прямо біля нього. Респонденти випробовують концепції, які тестуються, і висловлюють свою думку про їхні плюси та мінуси, що їм спрацювало, а що їм не дуже сподобалося. Водночас ми спостерігаємо за респондентами, щоб побачити, як вони працюють із концепціями та як виконують завдання», – додає координатор Петр Філіп.

Різні дії, наприклад вибір радіостанції, перевіряються під час водіння. Фото Skoda Auto

Тестування на тренажері, який має кермо, педалі та приладову панель, також є поширеним явищем. А моделювання водіння відбувається за допомогою екранів. Водій керує, розганяється, повертає, гальмує. І виконує завдання. Він у цілковитій безпеці – він не збирається розбиватися. «Ми спостерігаємо за суб’єктами випробувань і вимірюємо низку змінних, таких як відхилення від оптимальної лінії водіння. Це вказує на те, чи перебувала людина в стані більшого стресу, ніж необхідно, і чи завдання відволікало більше, ніж мало бути. Це може дати нам ознаку того, що концепція, ймовірно, неідеальна, і що існує висока ймовірність того, що вона може становити ризик, якщо її використовувати в реальному житті», — описує експерт-координатор тестування користувачів Максим Савелов.

На секунду швидше

Найдосконаліші випробування проводяться в реальному автомобілі, як правило, на закритому полігоні для максимальної безпеки . Це тестування, коли водій відчуває справжню машину, відчуваючи швидкість, прискорення, уповільнення, бічні сили тощо. Водії виконують різні завдання в автомобілях, оснащених різними концепціями, а експерти спостерігають, як водії добираються до визначеного пункту призначення.

«Ми знову спостерігаємо за водіями, а потім говоримо з ними про те, наскільки це було легко чи складно, що їм було зручно, а що їх сповільнювало. Ми збираємо результати від усіх учасників, оцінюємо їх і передаємо командам, які працюють над кожною концепцією. Вони обробляють цей відгук і вирішують, яка концепція краща і має більше потенціалу для подальшого розвитку», — пояснює Савелов.

Тестування контролю температури під час руху. Учасницю попросили описати, наскільки легко було виконати операцію, і чи знає вона, яку саме температуру вона встановила. Фото Skoda Auto

Ось як було перевірено вищезазначене керування кондиціонуванням повітря, яке згодом потрапило в поточні Kodiaq і Superb як Smart Dials. «Коли ми попросили учасників випробування знизити температуру на один градус під час руху, ми виявили, що для регулювання сенсорного екрану їм знадобилося на секунду більше часу, ніж поворотних регуляторів — секунда, протягом якої їхні очі не дивилися на дорогу.

Це вимірюється за допомогою спеціальних окулярів, які використовують камери для відстеження очей випробуваного та можуть визначити, куди спрямований їхній погляд у будь-який момент і як довго він залишається на цьому місці. Секунда може здатися небагато, але на швидкості автомагістралі це 36 метрів їзди, не дивлячись, куди ви їдете. Це був один із наших аргументів, коли ми наполягали на тактильному контролі. І наші аргументи були почуті!»

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Відділ тестування користувачів

Відділ розділений на дві групи: аналітики даних і дослідники. Перший обробляє обширні дані з існуючих досліджень, а також дані про транспортні засоби в експлуатації, і тому може точно визначити, як конкретні елементи (кнопки, багатофункціональні елементи керування, дисплеї тощо) використовуються в автомобілях. Дослідницька група зосереджується на дослідженнях, які включають реальних користувачів або респондентів. Реальний досвід респондентів перевіряється за допомогою анкет, модерованих інтерв'ю або шляхом спостереження за їхньою поведінкою на симуляторі чи під час водіння. «Зараз ми розширюємо нашу діяльність до регіональних особливостей, особливо щодо стратегічного індійського ринку та регіону АСЕАН», — додає Петр Філіп.