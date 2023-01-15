Расскажем о некоторых наиболее типичных попытках "заработать" на клиенте лишнее.

Автомобиль – очень сложное изделие, и ремонт его всегда был делом людей квалифицированных и опытных. И принадлежность к касте исключительных профессионалов время от времени провоцирует отдельных сервисменов к некрасивым поступкам.

Если на СТО нет порядка, мелкое мошенничество слесарей – еще не самое плохое, что может произойти с вашей машиной.

Перечень уловок на самом деле довольно шаблонный и не такой уж и разнообразный. Но сложность современных автомобилей расширяет хитрецам поле для мошеннического "маневра".

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“Потеет” маслом? Под замену!

Затеять лишние, на самом деле ненужные работы для недобросовестных мастеров, вероятно, самый легкий вид обмана. Главное здесь – найти внешние признаки полной "катастрофы". Автовладельцы, например, могут испугать следами потения: нужно немедленно заменить весь узел! Хотя на самом деле бывает достаточно поменять, например, резиновое кольцо под "трамблёром", картонную прокладку крышки рулевого механизма или плотно затянуть пробку бачка с тормозной жидкостью.

Когда вам предлагают полную замену какого-нибудь узла, не соглашайтесь сразу. Можно расспросить сервисменов о других возможных вариантах ремонта, а то и прямо скажите, что поедете за подтверждением диагноза на другую СТО. Будьте уверены – опытный мастер найдет способ "дать заднюю" и красиво выйти из ситуации.

Запотевание некоторых узлов часто устраняется подтягиванием хомутов или заменой наружных резинок. Но вам могут предложить замену всего узла.

Ржавый болт

Приписка невыполненной работы – тоже популярный способ развода на СТО. Бывает, что вернувшись за отремонтированной машиной, водитель узнает, что его ждет не только исправное авто, но и счет за работу, существенно больший предварительно оговоренного. "У вас там гайка заржавела (резьба закисла, шпилька сломалась) - мы лишний час с ней возились!"

Можете спросить в ответ, почему изменение количества заказанной работы не согласовали с вами – человеком, который эту работу должен оплачивать? То есть, отсутствие предварительной договоренности (хотя бы телефонной) может стать основанием для вашего отказа оплачивать дополнительное рабочее время механика.

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Левая деталь

На сервисе на вашу машину могут установить более дешевую и худшую по качеству деталь, чем та, за которую вы заплатили. Причём теоретически это может произойти даже если вы принесли мастерам свою качественную запчасть. Способ избежать этого прямого мошенничества – присутствовать на месте выполнения работ. Это не совсем удобно, поэтому лучше обращаться в мастерскую, которой вы доверяете и которая дорожит своим добрым именем. По сути, это касается всех описанных здесь случаев.

Будьте бдительны

Для более уверенного разговора с любыми сервисменами лучше всего ознакомиться с действующим на СТО прейскурантом и стоимостью нормо-часа. Эта информация должна быть вывешена для общего доступа недалеко от стола заказов. То есть, зная вид нужной вам работы, вы сразу можете вычислить количество нужных на это нормочасов и стоимость работы.

Заказывая ремонт на СТО, владелец должен проявить интерес ко всем подробностям: тогда нечестные сервисмены побоятся обманывать вас.

После выполнения работы заберите с собой наряд-заказ – теоретически, он должен быть гарантией на работу и документальным свидетельством того, что именно делали с машиной, какие детали на нее устанавливались и какие материалы использовались.

Рекомендация "Авто 24"

Если вам приходится обращаться в автомастерскую, где можно столкнуться с неожиданностями, нужно знать, как устроен ваш автомобиль. Ну если не весь, то как минимум – узел или система, с которой у вас проблемы. Это нужно не для того, чтобы следить за правильностью действий механиков, а чтобы они и мастер-приемщик не решили, что вы ничего не понимаете в технике и вас можно немного обмануть.

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