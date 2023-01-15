Розповімо про деякі найбільш типові спроби “заробити” на клієнтові зайве.

Автомобіль – дуже складний виріб, тож і ремонт його завжди був справою людей кваліфікованих та досвідчених. І ця їхня належність до касти виняткових професіоналів час від часу провокує окремих сервісменів до негарних вчинків.

Якщо на СТО немає порядку, дрібне шахрайство слюсарів – ще не найгірше, що може статися з вашою машиною.

Перелік хитрощів насправді доволі шаблонний та не дуже різноманітний. Але складність сучасних автівок розширює хитрунам поле для шахрайського “маневру”.

Читайте також: Як знайти хорошу СТО в чужому місті

“Пітніє” олива? Під заміну!

Придумати зайві, насправді непотрібні роботи для недобросовісних майстрів – певно, найлегший вид обману. Головне тут – знайти зовнішні ознаки повної “катастрофи”. Автовласника, наприклад, можуть налякати слідами “потіння”: потрібно негайно замінити весь вузол! Хоча насправді буває достатньо поміняти, наприклад, гумове кільце, картонну прокладку кришки кермового механізму, або щільно затягнути пробку бачка з гальмівною рідиною.

Коли вам пропонують повну заміну якогось вузла, не погоджуйтесь відразу. Можна порозпитувати про інші можливі варіанти ремонту, а то й прямо скажіть, що поїдете за підтвердженням діагнозу на іншу СТО. Будьте певні – досвідчений майстер знайде спосіб “дати задню” і красиво вийти з ситуації.

Запотівання деяких вузлів часто усувається підтягуванням хомутів або заміною зовнішніх гумок. Але вам можуть запропонувати заміну всього вузла.

Іржавий болт

Приписування невиконаної роботи – теж популярний спосіб розводу на СТО. Буває, що повернувшись за відремонтованою машиною, водій дізнається, що на нього чекає не лише справне авто, а й рахунок за роботу, суттєво більший за попередньо обумовлений. “У вас там гайка заіржавіла (різьба закисла, шпилька зламалася) – ми зайву годину з нею вовтузилися!”

Можете запитати у відповідь, чому зміну кількості замовленої роботи не узгодили з вами – людину, яка цю роботу має оплачувати? Тобто відсутність попередньої домовленості (хоча б телефонної) може стати підставою для вашої відмови оплачувати додатковий робочий час механіка.

Читайте також: Як вибрати хороший автосервіс для свого авто

“Ліва” деталь

На сервісі на вашу машину можуть встановити деталь, дешевшу та гіршу за якістю, ніж та, за яку ви заплатили. Причому теоретично це може статися навіть якщо ви принесли майстрам свою якісну запчастину. Спосіб уникнути цього прямого шахрайства – бути присутнім на місці виконання робіт. Це не зовсім зручно, тому краще звертатись у майстерню, якій ви довіряєте і яка береже своє добре ім’я. Власне, це стосується усіх описаних тут випадків.

Будьте пильними

Для більш впевненої розмови з будь-якими майстрами краще перш за все ознайомитися з діючим на СТО прейскурантом та вартістю нормо-години. Ця інформація повинна бути вивішена для загального доступу неподалік столу замовлень. Тобто, знаючи вид потрібної вам роботи, ви відразу можете вирахувати кількість потрібних на це нормо-годин та вартість роботи.

Замовляючи ремонт на СТО, власник має проявити зацікавленість до усіх подробиць: тоді нечесні сервісмени побояться обманювати вас.

Після виконання роботи заберіть з собою наряд-замовлення – теоретично, він має бути гарантією на роботу і документальним свідченням того, що робили з машиною, які деталі на неї встановлювалися та які матеріали використовувалися.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо вам доводиться звертатись до автомайстерні, де можна чекати несподіванок, треба знати, як влаштовано ваш автомобіль. Ну якщо не весь, то як мінімум – той вузол або система, з якою у вас проблеми. Це потрібно не для того, щоб слідкувати за правильністю дій механіків, а щоб вони та майстер-приймальник не зрозуміли, що ви нічого не тямите у техніці й вас можна трохи обманути.

Читайте також: Автосервіс власними руками: економимо на обслуговуванні