Как будет выглядеть электромобиль, в который инвестирует Джефф Безос: фото

Как сообщает Carscoops, данный электромобиль будет иметь цену в 25 тысяч долларов. Компания Slate Auto ведет интересную маркетинговую кампанию с нетрадиционной тактикой, из-за чего ее популярность растет.

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Автопроизводитель демонстрирует свои модели в Tik Tok. Недавно был замечен двухдверный пикап, а теперь в аккаунте TheManiFamily в Tik Tok появилось новое видео с трехдверным внедорожником с наклонной линией крыши. Его дизайн напоминает классический Range Rover 80-х годов.

Короткое видео, похоже, является еще одной частью шуточной кампании. Ролик содержит ссылку на веб-сайт CatThurrrapy, который, как ни странно, показывает, что Slate Auto стоит за всей хитростью.

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Однако, TheAutopian также отмечает, что 24 апреля автопроизводитель представит третью версию авто – двухдверного конкурента Land Rover Defender. Как мы писали ранее, компанию Slate Auto связывают с основателем Amazon Джефом Безосом. По слухам, предприниматель систематически инвестирует в разработку нового электромобиля.