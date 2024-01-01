Як виглядатиме електромобіль, в який інвестує Джефф Безос: фото

Як повідомляє Carscoops, даний електромобіль матиме ціну у 25 тисяч доларів. Компанія Slate Auto веде цікаву маркетингову кампанію з нетрадиційною тактикою, через що її популярність росте.

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Автовиробник демонструє свої моделі в Tik Tok. Нещодавно було помічено дводверний пікап, а тепер в обліковому записі TheManiFamily в Tik Tok з’явилось нове відео з тридверним позашляховиком з похилою лінією даху. Його дизайн нагадує класичний Range Rover 80-х років.

Коротке відео, схоже, є ще однією частиною жартівливої кампанії. Ролик містить посилання на веб-сайт CatThurrrapy, який, як не дивно, показує, що Slate Auto стоїть за всією хитрістю.

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Однак, TheAutopian також зазначає, що 24 квітня автовиробник представить третю версію авто – дводверного конкурента Land Rover Defender. Як ми писали раніше, компанію Slate Auto пов’язують з засновником Amazon Джефом Безосом. За чутками, підприємець систематично інвестує в розробку нового електромобіля.