При нынешних расценках на услуги СТО и при непростой ситуации в стране, автовладельцу стоит научиться хоть что-то делать самостоятельно. Умение проводить первичную диагностику двигателя понадобится и для тестирования собственного автомобиля, и для проверки машины при покупке подержанного экземпляра.

Скажем главное: приведенная здесь диагностика двигателя – только предварительная, она позволяет выявить наиболее опасные проблемы в моторе. Это пригодится, чтобы сразу отсеять проблемные экземпляры, когда речь идет о выборе подержанного автомобиля, или чтобы обезопасить себя от поломки в дороге и дорогостоящего ремонта, если машина собственная.

Чтобы не пришлось открывать капот автомобиля где-то по дороге, следует время от времени проводить диагностику двигателя своими силами.

Более точно о состоянии силового агрегата вам расскажет профессиональный эксперт (мастер-моторист, диагност СТО, опытный перекупщик), которого вам следует пригласить на второй этап диагностики. И окончательное решение о покупке или ремонте следует принимать уже на основании выводов профессионала.

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Заливная пробка

Это самое простое – открутить ее на неработающем моторе и рассмотреть изнутри. Лучше всего, когда пробка чистая, возможно, немного влажная от испарений масла. Это значит, что износ двигателя еще далек от критического, или что пробку кто-то недавно очистил (чтобы проверить это есть другие способы, о которых ниже).

Кремово-белая эмульсия на пробке тоже не повод для особых волнений, потому что это всего лишь свидетельство того, что машина недавно совершила несколько поездок с непрогретым двигателем.

Бело-желтая эмульсия на пробке (первое фото) исчезнет после прогрева, а черный нагар (второе фото) говорит об износе двигателя. Это подтверждает нагар на деталях в глубине под горловиной (третье фото).

Черный, жирный нагар на пробке – либо результат большого пробега, либо признак использования некачественного масла. Чем такого нагара больше, тем больше причин для более подробной проверки двигателя. На прямую катастрофу это еще не указывает, но стоит при случае проверить, нет ли такого же нагара под крышкой клапанного механизма.

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В глубине горловины

Фонариком со светом естественного (дневного) цвета надо посветить через горловину под крышку клапанного механизма. Плохо, если детали ГРМ тоже покрыты черным нагаром: это значит, что двигатель сильно изношен, имеет некую компрессию, “ест” масло и скоро потребует серьезного ремонта.

А такой вид в идеале должен иметь двигатель с пробегом, но в хорошем состоянии (крышка ГРМ снята).

Прозрачные лаковые отложения коричневого оттенка свидетельствуют о немалом пробеге двигателя, но это не так страшно, как черный нагар, потому что мотор немолодой, но состояние его приемлемо.

Дым в горловине

Надо прогреть двигатель и на холостом ходу проверить, нет ли в горловине дыма – высматривайте именно сизоватый дымок, а не движение воздуха (о нем ниже). Наличие дыма говорит об изношенных деталях цилиндро-поршневой группы, то есть об одной из последних стадий износа мотора.

Пробка-попрыгунчик

Попытайтесь положить открученную крышку на отверстие горловины так, чтобы она лежала свободно и могла реагировать на пульсацию воздуха в горловине. Если крышка будет подскакивать, как на воздушной подушке – это то же, что и вышеупомянутый дым, то есть признак сильного износа мотора. Но допустимо легкое покачивание пробки, потому что в принципе пульсация воздуха под клапанной крышкой – это нормально для мотора с заметным пробегом.

На моторе с хорошим состоянием цилиндро-поршневой группы незакрученная пробка должна лежать спокойно, а на изношенном подпрыгивать под действием давления картерных газов.

Утечки смазки

Двигатель с большим пробегом (свыше 150 – 200 тыс. км) почти обязательно будет в наслоениях масла. Отчасти от задубевших прокладок, отчасти – из-за повышенного давления картерных газов. Который становится следствием износа поршневой и проблем с системой вентиляции картера. Словом, это очень непростые явления и они как минимум нуждаются в более детальной диагностике.

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Если двигатель с пробегом снаружи чист – скорее всего, его недавно помыли. Изучите его обратную сторону и укромные уголки под коллекторами, стартером и другими выступающими деталями, ведь там отмыть многолетние наслоения либо сложно, либо очень дорого.

Бачок системы охлаждения

На неработающем двигателе откройте крышку бачка системы охлаждения и осмотрите поверхность жидкости. На ней не должно быть пятен масла и пены. А если они есть – это признаки того, что повреждена прокладка головки блока цилиндров, то есть мотору требуется недешевый ремонт. Если жидкость просто грязного темного или рыжего цвета – это не так страшно, ведь говорит это лишь о том, что антифриз давно не заменялся, а систему охлаждения давно не промывали.

Старая пробка бачка с антифризом (слева) чистая – это хорошо. Но коррозия испортила клапан, поэтому ее нужно обязательно заменить новой (справа).

Выхлопная труба

Выхлопные газы прогретого двигателя должны быть прозрачными, без сизого оттенка. На моторе, который конкретно "ест масло", этот цвет будет виден при нескольких обычных прогазовках до 3 – 4 тыс. об/мин. Если проблемы цилиндропоршневой группы только начинаются, сизый цвет заметить не так просто. Но можно. Сначала попросите помощника около 5 секунд подержать прогретый двигатель на 3000 об/мин, затем сразу несколько раз резко нажать акселератор, раскрутив мотор до 4 – 5 тыс. об/мин. Во время этих перегазовок и может появиться та самая синева, свидетельствующая о начале износа колец и цилиндров.

Сизый оттенок дыма или откровенный синий окрас выхлопа – плохой знак: поршневая безнадежно изношена. Проверять нужно на оборотах и на прогретом моторе.

Подтвердить предположение относительно большого количества сгоревшего масла в выхлопе может жирная сажа в выхлопной трубе. Ее можно увидеть либо на собственном пальце, либо (если трубу изнутри кто-то предусмотрительно протер тряпкой) – в глубине трубы, куда нужно посветить фонариком.

Еще раз подчеркнем, что упомянутые здесь приемы – только предварительная проверка, которая может привлечь более предметное внимание к состоянию агрегата. Подтвердить ваши предположения поможет также прослушивание различных зон двигателя со стетоскопом, компьютерная диагностика и экспертное мнение профессионалов.

Рекомендация Авто24

Современные автомобили хороши своей безотказностью – машина продолжает выполнять свои функции даже когда двигатель доживает последние часы. Но ремонтировать его тогда уже поздно. Поэтому, чтобы не пропустить начало опасных процессов в моторе или какую-нибудь поломку, владельцу стоит время от времени заглядывать под капот и диагностировать силовой агрегат – собственно, по тому же алгоритму, о котором идет речь выше.

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