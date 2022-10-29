За нинішніх розцінок на послуги СТО, та й при непростій ситуації в країні, автовласникові варто навчитися бодай щось робити самотужки. Вміння проводити первинну діагностику двигуна знадобиться і для тестування власного автомобіля, і для перевірки машини при купівлі вживаного екземпляра.

Скажемо головне: приведена тут діагностика двигуна – лише попередня, вона дозволяє виявити найбільш небезпечні негаразди у моторі.

Щоб відразу відсіяти проблемні екземпляри, коли йдеться про вибір вживаного автомобіля, або щоб убезпечити себе від поламки у дорозі та дорогого ремонту, якщо машина власна.

Щоб не довелося відкривати капот автомобіля десь у дорозі, варто час від часу проводити власну діагностику двигуна.

Більш точно про стан силового агрегату вам скаже професійний експерт (майстер-моторист, діагност СТО, досвідчений перекупник), якого вам варто запросити на другий етап діагностики. І остаточне рішення щодо купівлі чи ремонту слід примати вже на підставі висновків професіонала.

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Заливна пробка

Це найпростіше – відкрутити її на непрацюючому моторі й роздивитися зсередини. Краще за все, коли пробка чиста, можливо, трохи волога від випарів оливи. Це значить, що знос двигуна ще далекий від критичного, або що пробку хтось нещодавно очистив (перевірити це є інші способи, про які нижче).

Кремово-біла емульсія на корку теж не привід для особливих хвилювань, бо це всього лише свідчення того, що машина нещодавно виконала кілька поїздок з непрогрітим двигуном.

Біло-жовта емульсія на пробці (перше фото) зникне після прогріву, а чорний нагар (друге фото) свідчить про певний знос мотора. Підтверджує це нагар на деталях в глибині під горловиною (третє фото).

Чорний, масний нагар на пробці – або результат чималого пробігу, або ознака використання неякісної оливи. Чим такого нагару більше, тим більше причин для більше детальної перевірки двигуна. На пряму катастрофу це ще не вказує, але варто при нагоді перевірити, чи немає такого ж нагару під кришкою клапанного механізму.

Партнер Авто 24

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

В глибині горловини

Ліхтариком зі світлом природнього (денного) кольору треба посвітити через горловину під кришку клапанного механізму. Погано, якщо деталі ГРМ теж вкриті чорним нагаром: це значить, що двигун добряче зношений, має таку собі компресію, “їсть” оливу і скоро запросить серйозного ремонту.

А такий вигляд в ідеалі повинен мати двигун з пробігом, але в гарному стані (кришка ГРМ знята).

Прозорі лакові відкладення коричневого відтінку свідчать про чималий пробіг двигуна, але це не так страшно, як чорний нагар, бо мотор немолодий, але стан його прийнятний.

Дим у горловині

Треба прогріти двигун і на холостому ходу перевірити, чи не немає в горловині диму – видивляйтеся саме сизуватий димок, а не рух повітря (про нього нижче). Наявність диму говорить про зношені деталі циліндро-поршневої групи, тобто про одну з останніх стадій зносу мотора.

Пробка-стрибунець

Спробуйте покласти відкручену кришку на отвір горловини так, щоб вона лежала вільно і могла реагувати на пульсації повітря у горловині. Якщо кришка буде підскакувати, мов на повітряній подушці – це те саме, що й вищезгаданий дим, тобто це ознака сильного зносу мотора. Але допустиме легке покачування пробки, бо пульсація повітря під клапанною кришкою – це нормально, особливо для мотора з помітним пробігом.

На моторі з добрим станом циліндро-поршневої групи незакручена пробка має лежати спокійно, а на зношеному – підскакувати під дією тиску картерних газів.

Протічки мастила

Двигун з великим пробігом (понад 150 – 200 тис. км) майже обов’язково буде в нашаруваннях оливи. Почасти від задубілих прокладок, почасти – через підвищений тиск картерних газів. Який стає наслідком зносу поршневої та проблем з системою вентиляції картера. Одне слово, це дуже непрості явища і вони як мінімум потребують більш детальної діагностики.

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Якщо двигун з пробігом чистий – швидше за все, його нещодавно помили. Вивчіть його зворотній бік та потаємні закутки під колекторами, стартером та іншими виступаючими деталями, адже там відмити багаторічні нашарування або складно, або дуже дорого.

Бачок системи охолодження

На непрацюючому двигуні відкрийте кришку бачка системи охолодження і роздивіться поверхню рідини. На ній не повинно бути плям оливи та піни. Це ознаки того, що пошкоджена прокладка головки блоку циліндрів, тобто мотору потрібен недешевий ремонт. Якщо рідина просто брудного темного або рудого кольору – це не так страшно, адже говорить лише про те, що антифриз давно не замінювали, а систему охолодження – давно не промивали.

Стара пробка бачка з антифризом (ліворуч) чиста – це добре. Але корозія зіпсувала клапан, тому її треба неодмінно замінити новою (праворуч).

Вихлопна труба

Вихлопні гази прогрітого двигуна мають бути прозорими – без сизого відтінку. На моторі, який конкретно “їсть оливу”, цей колір буде видно при кількох звичаних прогазовках до 3 – 4 тис. об/хв. Якщо проблеми циліндро-поршневої групи лише починаються, сизий колір помітити не так просто. Але можна. Спочатку попросіть помічника близько 5 секунд потримати прогрітий двигун на 3000 об/хв, а потім відразу кілька разів різко натиснути акселератор, розкрутивши мотор до 4 – 5 тис. об/хв. Під час цих перегазовок і може з’явитися той самий синій дим, який свідчить про початок зносу кілець і циліндрів.

Сизий відтінок диму або відвертий синій окрас вихлопу – поганий знак: поршнева безнадійно зношена. Перевіряти треба на обертах і на прогрітому моторі.

Підтвердить припущення щодо завеликої кількості згорілої оливи у вихлопі може масна сажа у вихлопній трубі. Її можна побачити або на власному пальці, або (якщо трубу зсередини хтось завбачливо протер ганчіркою) – у глибині труби, куди треба посвітити ліхтариком.

Ще раз наголосимо, що згадані тут прийоми – лише попередня перевірка, яка може привернути вашу більш предметну увагу до стану агрегату. Підтвердити ваші припущення допоможе також прослуховування різних зон двигуна стетоскопом, комп’ютерна діагностика та експертна думка професіоналів.

Рекомендація Авто24

Сучасні автомобілі хороші своєю безвідмовністю – машина продовжує виконувати свої функції, навіть коли двигун доживає останні години. Але ремонтувати його тоді вже запізно. Тому, щоб не пропустити початок небезпечних процесів у моторі або якусь поламку, власнику варто час від часу заглядати під капот і діагностувати силовий агрегат – власне, за тим же алгоритмом, про який йдеться вище.

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