Как доставить автомобиль из Европы в Украину

Приобретенное за рубежом авто, даже по самой выгодной цене, нужно еще доставить в Украину. В зависимости от того, насколько далеко это авто, а также какого оно размера, массы, типа двигателя (электрические порой дороже), а также типа транспортного средства, которым доставляют, и формируется способ и стоимость услуг. На самом деле существует три наиболее распространенные методы доставки, пишет WAH.

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Варианты доставки автомобиля в Украину

Своим ходом. Подходит только для машин в хорошем техническом состоянии. Автомобиль самостоятельно едет из Европы в Украину. Нужно учесть расходы на топливо, платные дороги, ночевку, питание, страхование. Есть и нюанс - такой вариант увеличивает пробег и нагрузку на авто. Кроме того, из-за ограничения выезда для мужчин не все имеют возможность реализовать эту схему.

Малый автовоз (1–2 авто). Это быстрое решение для тех, кто не хочет ждать формирования большой партии. Авто привозят оперативно, но стоимость будет выше, ведь расходы на транспорт, зарплату водителя и другие услуги делятся на меньше автомобилей.

Большой автовоз (5–7 авто). Наиболее выгодный по цене способ. Время ожидания может быть немного дольше, но экономия ощутима. К тому же крупные перевозчики часто включают страхование груза в пакет услуг, что гарантирует дополнительную защиту.

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Доставка электромобиля из Европы

Электроавтомобили из Европы не требуют доработок и имеют соответствующее программное обеспечение, поэтому хорошо подходят для украинских условий. Однако, если аккумулятор имеет небольшую емкость (до 30 кВт-ч), доставлять авто своим ходом сложно - он не преодолеет длинное расстояние без частых остановок на зарядку. В таких случаях оптимальным решением является автовоз или бус с прицепом.

Авто с повреждениями

Если авто приобретено на аукционе с повреждениями, целесообразно сразу везти его в Украину, где ремонт стоит значительно дешевле, чем в Европе или США. Также это уменьшает риск ухудшения состояния во время движения.

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Негабарит и сельхозтехника

Кроме легковушек, доставляют фургоны, грузовики, прицепы, спецтехнику и сельскохозяйственные машины. Из-за больших габаритов такие транспортные средства перевозят исключительно платформами, поскольку они не предназначены для самостоятельного движения на дальние расстояния.

Где найти перевозчика

Существуют специальные порталы для поиска перевозчиков, а также группы автовозов в мессенджерах. Например, порталы Lardi и Della дают возможность после регистрации бесплатно предоставить запрос на перевозку от владельца груза. На сайте OLX.ua или в поиске Google можно найти предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом.