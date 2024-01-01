Як доставити авто з Європи в Україну

Придбане за кордоном авто, навіть за найбільш вигідною ціною, потрібно ще доставити в Україні. Залежно від того, наскільки далеко це авто, а також якого воно розміру, маси, який має двигун (електричні деколи дорожчі), а також типу транспортного засобу, яким доставляють, і формується спосіб та вартість послуг. Насправді існує три найбільш розповсюджені методи доставляння, пише WAH.

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Варіанти доставлення автомобіля в Україну

Своїм ходом. Підходить тільки для машин у доброму технічному стані. Автомобіль самостійно їде з Європи до України. Потрібно врахувати витрати на пальне, платні дороги, ночівлю, харчування, страхування. Є й нюанс — такий варіант збільшує пробіг та навантаження на авто. Крім того, через обмеження виїзду для чоловіків не всі мають можливість реалізувати цю схему.

Малий автовоз (1–2 авто). Це швидке рішення для тих, хто не хоче чекати формування великої партії. Авто привозять оперативно, але вартість буде вищою, адже витрати на транспорт, зарплату водія та інші послуги діляться на менше авто.

Великий автовоз (5–7 авто). Найбільш вигідний за ціною спосіб. Час очікування може бути трохи довшим, але економія відчутна. До того ж великі перевізники часто включають страхування вантажу в пакет послуг, що гарантує додатковий захист.

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Доставлення електромобіля

Електроавто з Європи не потребують доопрацювань і мають відповідне програмне забезпечення, тому добре підходять для українських умов. Проте, якщо акумулятор має невелику ємність (до 30 кВт·год), доставляти авто своїм ходом складно — він не подолає довгу відстань без частих зупинок на зарядку. У таких випадках оптимальним рішенням є автовоз чи бус з причепом.

Авто з пошкодженнями

Якщо авто придбано на аукціоні з ушкодженнями, доцільно відразу везти його в Україну, де ремонт коштує значно дешевше, ніж у Європі чи США. Також це зменшує ризик погіршення стану під час руху.

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Негабарит та сільгосптехніка

Крім легковиків, доставляють фургони, вантажівки, причепи, спецтехніку та сільськогосподарські машини. Через великі габарити такі транспортні засоби перевозять виключно платформами, оскільки вони не призначені для самостійного руху на далекі відстані.

Де знайти перевізника

Існують спеціальні портали для пошуку перевізників, а також групи автовозів у месенджерах. Наприклад, транспортні портали Lardi та Della дають можливість після реєстрації безплатно надати запит на перевезення від власника вантажу. На сайті OLX.ua чи в пошуку Google також можна знайти підприємців, які займаються цим бізнесом.