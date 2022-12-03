А вы тоже думали, что автомобильных фар достаточно для того, чтобы машина могла безопасно двигаться по совершенно темной местности? Отключения света показали, насколько нынешние водители зависят от дорожной инфраструктуры.

О том, насколько тяжело ездить в городе, когда не работают уличные фонари и светофоры, рассказывать уже не нужно – все украинские водители испытали это на себе. Но за город в условиях массовых отключений света выбирались еще не все. Журналист "Авто 24" пересек пол-Украины с запада на восток и готов поделиться своим опытом.

На незнакомых трассах во время войны желательно не держаться вплотную к обочине – с нее могут выступать на дорогу некие фортификационные сооружения.

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Блокпосты

Вместе со снижением военной угрозы во многих регионах контрольный режим стал более мягким, но сооружения блокпостов остались. И если раньше они были тем или иным способом освещены, то теперь стоят в основном темные. При этом часто бетонные блоки, противотанковые ежи, баррикады из шин и пулеметные гнезда стоят вплотную к проезжей части, а то и частично выступают на нее. Не прижимайтесь вплотную к правому краю асфальта, особенно когда вы приближаетесь к населенному пункту, а навстречу идут машины с яркими фарами.

Дорожные знаки

На многих территориях остаются демонтированными знаки, обозначающие начало и конец населенного пункта. Но от этого не стало меньше опасностей, которые несут водителю местное население и другие особенности движения в городах и селах. Значит, в каждом необозначенном населенном пункте нужно вести машину так, как будто он имеет на въезде белый знак 5.45 (максимальная скорость 50 км в час). А ведь камеры контроля скорости работают!

Напомним также, что на дорогах почти отсутствуют указатели направлений в города и села. А значит, на незнакомой дороге не помешает GPS-навигатор. Причем именно отдельный оффлайн навигатор, а не привязанное к капризному интернету картографическое приложение в смартфоне.

В транзитных городах и селах нужно опасаться местных тусовочных локаций – несмотря на темноту, здесь бывает много людей и транспорта.

Переходы

Здесь особая опасность в том, что часть пешеходных переходов на важных трассах освещается (работающие от солнечных панелей с аккумуляторами), а часть нет, причем первые и вторые могут чередоваться. То есть водителю следует воспринимать освещенный переход как случайность, и вблизи населенных пунктов всегда быть готовыми к появлению людей на дороге.

Светофоры

Во многих городах и селах автотрассы национального значения “вмешиваются“ в схему движения местного транспорта, и транзитным водителям приходится руководствоваться сигналами местных светофоров. Сейчас около половины их не работает. А значит, нужно еще на подъезде к перекрестку разобраться со схемой организации движения на нем и определить главную и второстепенную дороги.

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Качество покрытия

Несмотря на войну, дорожники пытаются поддерживать состояние асфальта в удовлетворительном состоянии – и это заметно в разных регионах. Но все равно, дороги сейчас не назовешь идеальными: бывают трещины, высокие волны и откровенные ямы. Кроме того, в нескольких областях есть места, где так и не завершили начатый до войны капитальный ремонт автотрасс.

В городах на дальнем маршруте путешественника нередко ждут неработающие светофоры и несдержанные пешеходы.

Тяжелая техника

Пожалуй, количество легковых автомобилей на загородных трассах несколько уменьшилось. Но этого нельзя сказать о грузовых перевозках. Часто на загородных автотрассах встречается неторопливая старая техника, а то и целые колонны грузовиков. Обгонять их трудно и опасно, поэтому при выборе места для обгона учитывайте характер местности – обгон может затянуться. А кроме того, следует воздерживаться от фотографирования военных машин, сколь бы впечатляющими они ни были.

Мины на обочине

В некоторых регионах – и не только восточных, южных и северных – некоторые участки территории могут быть заминированы. Это касается и обочины, причем знаки ”Мины”, выставленные саперами, обычно не имеют светоотражающей краски. Поэтому сейчас лучше не съезжать с главной дороги без особой надобности, особенно в незнакомой местности.

GPS-навигатор с офлайн-картами – надежный помощник водителя в дальней дороге в условиях нестабильной мобильной связи.

Рекомендация Авто 24

Как бы нам ни хотелось вернуться скорее к мирной жизни, время чувствовать себя в дороге свободно и беззаботно еще не пришло. Поэтому даже на удаленных от боевых действий территориях водителю следует вести себя осторожно. Держать привычную для загородных трасс скорость стоит разве что на участках, по которым вы проезжаете ежедневно, да и то при условии, что на них нет интенсивного движения транспорта.

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