Коли довгими осінніми вечорами наші міста опинилися без світла, виявилося, що їздити темними вулицями, коли на них повно машин і пішоходів, непросто. Ще й надто небезпечно.

Здавалося б, ну що тут такого – їздимо ж ми селами та заміськими шляхами, де стовпів з ліхтарями споконвіку не було. Але у великому місті у випадку повної темряви є кілька обтяжуючих чинників:

Велика кількість пішоходів. Більше малопомітних людей – більша ймовірність, що хтось з них зненацька опиниться у вас на дорозі;

Велика кількість автомобілів, які сліплять зустрічним фарами. “Налаштоване“ на темноту око більш вразливе до зустрічного світла, ніж на освітленій вулиці.

Велика кількість автомобілів, запаркованих вздовж вулиць. Поява людини з-за такої машини найбільш небезпечна.

Непрацюючі світлофори. Якщо найбільш напружені перехрестя виявляються раптом нерегульованими, і патрульні вчасно не замінили собою світлофори, трафік перетворюється на справжній хаос.

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У повністю темному місті наражаються на більшу небезпеку усі учасники дорожнього руху – і водії, і пішоходи. Особливо актуально це у годину пік, коли кількість і машин, і людей найбільша.

Фари зустрічних машин – перший ворог водія у міському трафіку при відсутності вуличного освітлення: на фоні їхнього яскравого світла губляться об’єкти, розташовані у темряві.

Дальнє світло у місті вмикати не можна, тому на темних вулицях обмежена видимість дрібних об’єктів – а їх, на жаль, саме увечері багато.

За кермом

Рекомендований для знеструмленого міста режим руху може здатися дещо незвичним. Але причиною неприємностей на дорозі найчастіше буває саме невідповідність дій водія умовам руху.

Швидкість має бути меншою – так більше шансів помітити у темряві людину або запарковану машину, і більші можливості для вчасного гальмування.

Перед завантаженими перехрестями варто сповільнюватись аж до зупинки – суттєвою небезпекою тут будуть пішоходи, які намагатимуться перетнути вулицю неосвітленим переходом при непрацюючому світлофорі.

Остерігайтесь місць , де традиційно проходять потоки пішоходів – навіть якщо там немає “офіційного” переходу.

Поглиблюють проблему темні підземні переходи – люди не користуються ними, переходячи вулиці поверхнею. Саме тут можна очікувати людей, які перебігають вулицю поза перехрестями. Зупинки громадського транспорту – теж небезпечне місце у пору, коли недоступні підземні переходи.

Стережіться першого ряду (правої сторони проїзної частини): тут можуть стояти запарковані машини, звісно, без габаритних вогнів. У променях вашого ближнього світла їхні катафоти (світловідбивачі) можуть бути помітними лише впритул.

В умовах щільного потоку транспорту, та ще й декілька рядів, коли не видно чітко ані розмітки, ані країв проїзної частини, можна порадити обмеження у маневрах.

Пішоходам на неосвітлених вулицях варто триматися якомога далі від проїзної частини і переходити дорогу лише там, де водії їх можуть очікувати.

Уникайте складних маневрів на вулицях з напруженим рухом: обгонів, зайвих змін смуги, можливо навіть поворотів наліво на завантажених транспортом нерегульованих перехрестях.

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Так, спираючись на свій досвід та фізичний стан, ви можете бути впевненими, що в складних умовах не накоїте помилок. Але де гарантія, що всі ваші сусіди за потоком настільки ж бездоганні?

Коли ви пішохід

Пішохід у центрі міста, особливого великого, у випадку відключення вуличного освітлення конкретно ризикує здоров’ям: у контровому світлі зустрічних фар водій може побачити людину буквально в останню мить. Тому усі поради пішоходу стосуються його помітності на дорозі:

Виходьте на дорогу для переходу лише після того, як переконаєтесь, що водії вас бачать.

Враховуйте, що за наявності двох зустрічних транспортних потоків водії можуть погано бачити пішоходів. Адже численні яскраві фари засліплюють зустрічних водіїв.

Майте на одязі, взутті чи сумці світловідбиваючі елементи (флікери).

При переході вулиці замість флікера можна тримати у руці телефон з увімкненим ліхтариком, спрямованим у бік машин.

Не стійте близько до проїзної частини на тротуарі. У темряві неуважний водій, засліплений зустрічними фарами, може “загубити” край проїзної частини і виїхати на тротуар.

На темній дорозі ефективні світловідбиваючі пристрої можуть врятувати життя. Без них на неосвітленій вулиці водій може не побачити людину вчасно.

Рекомендація “Авто 24”

Коли ви опиняєтеся на темній вулиці – навіть якщо це ваше рідне місто – треба забути, що вам знайомий тут кожен метр. Рухайтесь так, неначе ви на цьому маршруті вперше, і жодна “місцева” небезпека вам незнайома. Це допоможе змінити ваше ставлення до обставин і змусить підвищити пильність. А коли ви рухаєтесь темним містом у пішому порядку, спирайтеся на свій водійський досвід – пригадайте, в яких випадках пішоходи найменше помітні з-за керма й уникайте таких ситуацій.

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