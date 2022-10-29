Когда долгими осенними вечерами наши города оказываются без света, выясняется, что ездить по темным улицам, которые заполнены машинами и пешеходами, довольно непросто. Более того, даже небезопасно.

Казалось бы, ну что тут такого – ездим же мы по селам и загородным дорогам, где столбов с фонарями испокон веков не было. Но в большом городе в случае полной темноты есть несколько осложняющих факторов:

Большое количество пешеходов . Больше малозаметных людей – больше вероятность, что кто-нибудь из них неожиданно окажется у вас на дороге;

Большое количество автомобилей , слепящих встречным фарами. "Настроенный" на темноту глаз более уязвим к встречному свету, чем на освещенной улице.

Большое количество автомобилей, запаркованных вдоль улиц. Появление человека из-за такой машины в темноте наиболее опасно.

Неработающие светофоры. Если наиболее напряженные перекрестки оказываются внезапно нерегулируемыми, и патрульные вовремя не заменили собой светофоры, трафик превращается в настоящий хаос.

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Показательно, что в полностью темном городе подвергаются большей опасности все участники дорожного движения – и водители, и пешеходы. Особенно актуально это в час пик, когда количество и машин, и людей наибольшее.

Фары встречных машин – первый враг водителя в городском трафике при отсутствии уличного освещения: на фоне яркого света теряются объекты, расположенные в темноте.

Дальний свет в городе включать нельзя, поэтому на темных улицах ограничена видимость мелких объектов – а их вечером особенно много.

За рулем

Рекомендуемый для обесточенного города режим движения может показаться несколько непривычным. Но, кстати, причиной неприятностей на дороге чаще всего бывает именно несоответствие действий водителя условиям движения.

Скорость должна быть меньше – так больше шансов заметить в темноте человека или запаркованную машину и больше возможностей для своевременного торможения.

Перед загруженными перекрестками следует замедляться вплоть до остановки – существенной опасностью здесь будут пешеходы, пытающиеся пересечь улицу по неосвещенному переходу при неработающем светофоре.

Остерегайтесь мест , где традиционно проходят потоки пешеходов – даже если там нет "официального" перехода.

Усугубляют проблему темные подземные переходы – люди не пользуются ими, переходя улицы по поверхности. Именно здесь можно ожидать людей, перебегающих улицу вне перекрестков. Остановки общественного транспорта – тоже опасное место в то время, когда недоступны подземные переходы.

Остерегайтесь первого ряда (правая сторона проезжей части): здесь могут стоять запаркованные машины, конечно, без габаритных огней. В лучах вашего ближнего света их катафоты (светоотражатели) могут быть заметны только в упор.

В условиях плотного потока транспорта, да еще в несколько рядов, когда не видны четко ни разметка, ни края проезжей части, можно посоветовать ответственному водителю ограничить себя в маневрах.

Пешеходам на неосвещенных улицах следует держаться подальше от проезжей части и переходить дорогу только там, где водители могут ожидать их появления.

Избегайте сложных маневров на улицах с напряженным движением: обгонов, лишних перестроений, возможно даже поворотов налево на загруженных транспортом нерегулируемых перекрестках.

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Так, опираясь на свой опыт и физическое состояние, вы можете быть уверены, что в сложных условиях не совершите ошибок. Но где гарантия, что все ваши соседи по потоку столь же безупречны?

Когда вы пешеход

Пешеход в центре города, особенно большого, в случае отключения уличного освещения конкретно рискует здоровьем: в контровом свете встречных фар водитель может увидеть человека буквально в последний момент. Поэтому все советы пешеходу касаются его заметности на дороге:

Выходите на дорогу для перехода только после того, как убедитесь, что водители видят вас.

Учитывайте, что при наличии двух встречных транспортных потоков водители плохо видят пешеходов. Ведь многочисленные яркие фары ослепляют встречных.

Имейте на одежде, обуви или сумке светоотражающие элементы (фликеры).

При переходе улицы вместо фликера можно держать в руке телефон с включенным фонариком, направленным в сторону машин.

Не стойте близко к проезжей части на тротуаре. В темноте невнимательный водитель, ослепленный встречными фарами, может "потерять" край проезжей части и выехать на тротуар.

На темной дороге эффективные светоотражающие устройства могут спасти жизнь. Без них на неосвещенной улице водитель может не увидеть человека вовремя.

Рекомендация "Авто 24"

Когда вы оказываетесь на темной улице – даже если это ваш родной город – нужно забыть, что вам знаком здесь каждый метр. Двигайтесь так, будто вы на этом маршруте впервые, и ни одна "местная" опасность вам незнакома. Это поможет изменить ваше отношение к обстановке и заставит повысить бдительность. А когда вы двигаетесь по темному городу в пешем порядке, опирайтесь на свой водительский опыт – вспомните, в каких случаях пешеходы менее заметны из-за руля и избегайте таких ситуаций.

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