Продолжается тренд увеличения спроса на электромобили, а также на установку ГБО. В то же время несколько уменьшается доля дизельных машин.

Средние цены на основные виды автомобильного горючего за прошлый год не оставались на месте: сначала они росли, затем несколько месяцев плавно уменьшались, прыгнули вверх по возвращению полных ставок налогообложения, после чего продолжили расти.

Соответственно, цены на горючее могли влиять на решение автомобилистов по выбору машин с тем или иным видом двигателя или силовой установки. Это изучали в Институте исследований авторынка с распределением по сегментам и динамикой инсталляций газобаллонного оборудования.

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Украинским автозаправщикам удалось наладить достаточные поставки основных видов горючего, его дефицит не наблюдается более года. Однако изменение поставщиков и логистики, а также изменение курса валюты и отмена уменьшенных ставок налогообложения горючего привело к его удорожанию.

По информации от «НефтеРынка» год назад (т.е. в октябре-2022) средняя розничная цена бензина марки А-95 составляла 49,15 грн. Минимальная цена, зафиксированная за прошедшие 12 месяцев — 43,9 грн. Текущая цена в октябре 2023 года - 55,3 грн/л, и это максимальное значение за период, который мы исследуем. Цена дизтоплива почти такая же и меняются почти синхронно.

Средние цены на АЗС за прошедшие 12 месяцев, А-95 и LPG, данные "НефтеРынок"

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"Автогаз", сжиженная пропан-бутановая смесь, год назад отпускалась в розницу по средней цене 26,5 грн/л. Наименьшее значение за прошедшие 12 месяцев – 21,4 грн. Цена в октябре-2023 – 28 грн/л (в ноябре еще выше - более 33 грн/л). При этом цена пропан-бутана составляла от 45,3 до 58,3% от цены бензина.

Общая динамика продаж легковушек по типу топлива

В октябре 2023 года украинцы чаще всего выбирали бензиновые транспортные средства. Таких приобрели 43,4% (47,6 тыс.) от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных транспортных средств — легковых автомобилей, грузовых автомобилей всех категорий и автобусов. Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (18,5%, 20,4 тыс.), тогда автомобили с бензиновыми двигателями с искровым зажиганием будут составлять абсолютное большинство: 61,9% от общего количества продаж.

Доля дизельных авто составила 29,5% (32,4 тыс.). Машин, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовой горючей было 0,4% от общего количества (406 шт.).

Доля электромобилей составила 5,6% (6,2 тыс.) от общего количества.



Динамика продаж транспортных средств по типу горючего (суммарно импорт и перепродажи новых и подержанных), октябрь 2022 — октябрь 2023

Если сравнивать с предыдущим месяцем (сентябрем-2023), то доля дизельных снова сократилась (с 29,9% до 29,5%). Доля электромобилей выросла с 5,3% до 5,6%. В годовом сравнении месяца к месяцу электромобили выросли больше всего – с 2,7% до 5,6%. Также по сравнению с октябрем-2022 заметно снизилась доля бензиновых авто, с 46,1% до 43,4%.

Относительно других типов двигателей по сравнению с предыдущим местом изменения там незначительны: авто с гибридными силовыми установками — с 2,4% до 2,6%; авто с ГБО 18,5% по-прежнему, «газовые» — с 0,3% до 0,4%.

Кстати говоря сколько новых автомобилей продано в октябре

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в октябре преобладали бензиновые автомобили – таких сделок было заключено 40,1% (36 тыс.); транспортных средств по ГБО было 22,1% (19,9 тыс. сделок). Дизельные автомобили в группе ТС по ДВС были в меньшинстве: 34,3% (30,8 тыс. сделок).

Среди всех автомобилей на внутреннем рынке 1,9% были электрическими (1,7 тыс.), 1,2% – гибридными (1,1 тыс.) и 0,3% – исключительно газовыми (314 шт.).

Если сравнить текущие показатели с предыдущим месяцем, доля дизельных авто уменьшилась на 1,2%, не изменилась пропорция на рынке бензиновых и гибридных авто, а также «газовых», обладающих только системой питания двигателя сжиженной газовой смесью, установленной на заводе. Доля электромобилей выросла на 0,1%, (1,5%), а автомобилей с ГБО купили меньше, что сократило их долю на 0,6%.

Импорт б/у

Из-за границы в октябре чаще всего привозили подержанные транспортные средства с дизельным двигателем (38,8%, 9,5 тыс.). Доля бензиновых авто близка, однако несколько меньше – 38,4% (9,4 тыс.). Как всегда, немного импортировали авто с газобаллонным оборудованием — 1,1 тыс. 4,4%, с гибридными силовыми установками (725 шт., 3%) и «газовых» (98 шт., 0,4%).

Электромобили продолжают увеличивать свою долю, а также количественное присутствие в сегменте импорта: 15%, 3,6 тыс. шт.

По сравнению с сентябрем-2023, в июне доля дизельных авто снизилась с 38,9% до 38,8%. Также снизилась доля бензиновых авто — с 39% до 38,4%. Несколько выросла доля авто с ГБО, с 4,3 до 4,5%, машин с гибридными силовыми установками – с 2,8 до 3%, не изменилась доля «газовых», оставшись на уровне 0,4%. Электромобили заняли больше — с 14,7% до 15%.

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Новые

Самыми популярными в октябре оказались новые транспортные средства с бензиновыми двигателями. Среди всех впервые зарегистрированных новых машин таковых было 38,8% (2,6 тыс. шт.).

Дизельных транспортных средств купили 32,5% (2,2 тыс.), гибридных – 15,7% (1,1 тыс.), с заводским ГБО – 0,6% (44 шт.).

Доля электромобилей составила достаточно весомые 12,4% (843 шт.).

По сравнению с сентябрем-2023 количество бензиновых авто увеличилось на 0,1%, доля дизельных машин уменьшилась на 2,3%, гибридных машин выросла на 1,1%. Доля транспортных средств с заводским (или установленным на «гарантийной» СТО) ГБО не изменилась и составляет 0,6%. Доля электромобилей выросла на 1,1%.

Динамика установки ГБО

В октябре украинцы продолжали достаточно активно устанавливать ГБО и официально перерегистрировать такие автомобили. Всего зафиксировано 6,5 тыс. таких переоборудований, что только на 1,5% меньше, чем в сентябре, однако на 80,6% больше, чем в октябре прошлого года.



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Средние розничные цены на автомобильное горючее на украинских АЗС продолжают медленно расти, и сейчас составляют около 32 грн. за литр пропан-бутановой смеси, 55 грн. за такой же объем бензина А-95, примерно в ту же цену отпускают дизтопливо. Цены на премиальные сорта бензина начинаются с 58 грн/л. Соответственно, такое положение дел с ценами побуждает украинских автомобилистов искать способы для сбережения расходов на топливо, и больше всего это проявляется в «спасении» объемных или подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями установкой ГБО, а наиболее активно при этих обстоятельствах развивается сегмент электромобилей.