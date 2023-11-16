Продовжується тренд збільшення попиту на електромобілі, а також на встановлення ГБО. Водночас дещо зменшується частка дизельних машин.

Середні ціни на основні види автомобільного пального за минулий рік не залишались на місці: спершу вони зростали, потім кілька місяців плавно зменшувалися, стрибнули вгору після повернення повних ставок оподаткування, після чого далі продовжили зростати. Відповідно, ціни на пальне могли впливати на рішення автомобілістів щодо вибору машин з тим чи іншим видом двигуна або силової установки. Це вивчали в Інституті досліджень авторинку, з розподілом за сегментами та динамікою інсталяцій газобалонного обладнання.

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Українським автозаправникам вдалося налагодити достатнє постачання основних видів пального, його дефіцит не спостерігається понад рік. Однак зміна постачальників та логістики, а також зміна курсу валюти й скасування зменшених ставок оподаткування пального призвело до його подорожчання.

За інформацією від «НафтоРинку» рік тому (тобто у жовтні-2022) середня роздрібна ціна бензину марки А-95 складала 49,15 грн. Мінімальна ціна, яка була зафіксована за минулі 12 місяців — 43,9 грн. Поточна ціна у жовтні 2023 року — 55,3 грн/л, і це максимальне значення за період, який ми досліджуємо. Ціна дизпального майже така ж та змінюються теж майже синхронно.

Середні ціни на АЗС за минулі 12 місяців, А-95 та LPG, дані "НафтоРинок"

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«Автогаз», скраплена пропан-бутанова суміш, рік тому відпускалася у роздріб за середньою ціною 26,5 грн/л. Найменше значення за минулі 12 місяців — 21,4 грн. Ціна у жовтні-2023 — 28 грн/л (у листопаді ще вище — понад 33 грн/л). При цьому ціна пропан-бутану складала від 45,3% до 58,3% від ціни бензину.

Загальна динаміка продажів легковиків за типом пального

Протягом жовтня 2023 року українці найчастіше обирали бензинові транспорті засоби. Таких придбали 43,4% (47,6 тис.) від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних транспортних засобів — легковиків, вантажних авто усіх категорій та автобусів. Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (18,5%, 20,4 тис.), тоді авто з бензиновими двигунами з іскровим запалюванням складатимуть абсолютну більшість: 61,9% від загальної кількості продажів.

Частка дизельних авто склала 29,5% (32,4 тис.). Машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному було 0,4% від загальної кількості (406 шт.).

Частка електромобілів склала 5,6% (6,2 тис.) від загальної кількості.



Динаміка продажів транспортних засобів за типом пального (сумарно імпорт та перепродажі нових і вживаних), жовтень 2022 — жовтень 2023

Якщо порівнювати із попереднім місяцем (вереснем-2023), то частка дизельних знову скоротилася (з 29,9% до 29,5%). Частка електромобілів зросла із 5,3% до 5,6%. У річному порівнянні місяця до місяця, електромобілі зросли найбільше — з 2,7% до 5,6%. Також у порівнянні з жовтнем-2022 помітно зменшилася частка бензинових авто, з 46,1% до 43,4%.

Щодо інших типів двигунів, у порівнянні з попереднім місцем зміни там незначні: авто з гібридними силовими установками — з 2,4% до 2,6%; авто з ГБО 18,5% без змін, «газові» — з 0,3% до 0,4%.

До речі скільки нових авто продали у жовтні

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у жовтні переважали бензинові автомобілі — таких угод було укладено 40,1% (36 тис.); транспортних засобів з ГБО було 22,1% (19,9 тис. угод). Дизельні автомобілі у групі ТЗ з ДВЗ були в меншості: 34,3% (30,8 тис. угод).

Серед усіх автомобілів на внутрішньому ринку 1,9% були електричними (1,7 тис.), 1,2% — гібридними (1,1 тис.) і 0,3% — виключно газовими (314 шт.).

Якщо порівняти поточні показники з попереднім місяцем, частка дизельних авто зменшилася на 1,2%, не змінилася пропорція на ринку бензинових і гібридних авто, а також «газових», які мають лише систему живлення двигуна зрідженою газовою сумішшю, встановлену на заводі. Частка електромобілів зросла на 0,1%, (1,5%), натомість автомобілів з ГБО купили менше, що скоротило їхню частку на 0,6%.

Імпорт вживаних

З-за кордону у жовтні найчастіше привозили вживані транспортні засоби з дизельним двигуном (38,8%, 9,5 тис.). Частка бензинових авто близька, однак дещо менша — 38,4% (9,4 тис.). Як завжди, небагато імпортували авто з газобалонним обладнанням — 1,1 тис. 4,4%, з гібридними силовими установками (725 шт., 3%), та «газових» (98 шт., 0,4%).

Електромобілі продовжують збільшувати свою частку, а також кількісну присутність в сегменті імпорту: 15%, 3,6 тис. шт.

У порівнянні з вереснем-2023, у червні частка дизельних авто зменшилася з 38,9% до 38,8%. Також зменшилась частка бензинових авто — з 39% до 38,4%. Дещо зросла частка авто з ГБО, з 4,3 до 4,5% та машин з гібридними силовими установками (з 2,8% до 3%), не змінилася частка «газових», залишившись на рівні 0,4%. Електромобілі вкотре зайняли більше — з 14,7% до 15%.

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Нові

Найпопулярнішими у жовтні були нові транспортні засоби з бензиновими двигунами. Серед усіх вперше зареєстрованих нових машин таких було 38,8% (2,6 тис. шт.).

Дизельних транспортних засобів купили 32,5% (2,2 тис.), гібридних — 15,7% (1,1 тис.), із заводським ГБО — 0,6% (44 шт.).

Частка електромобілів склала досить вагомі 12,4% (843 шт.).

У порівнянні з вереснем-2023, кількість бензинових авто збільшилась на 0,1%, частка дизельних машин зменшилася на 2,3%, гібридних машин зросла на 1,1%. Частка транспортних засобів із заводським (або встановленим на «гарантійній» СТО) ГБО не змінилася й складає 0,6%. Частка електромобілів зросла на 1,1%.

Динаміка встановлення ГБО

У жовтні українці продовжували досить активно встановлювати ГБО, й офіційно перереєстровувати такі автомобілі. Всього зафіксовано 6,5 тис. таких переобладнань, що лише на 1,5% менше, ніж у вересні, проте на суттєві 80,6% більше, ніж у жовтні минулого року.



Динаміка встановлень газобалонного обладнання на транспортні засоби, жовтень 2022 — жовтень 2023

Середні роздрібні ціни на автомобільне пальне на українських АЗС продовжують повільно зростати, й зараз становлять близько 32 грн за літр пропан-бутанової суміші, 55 грн за такий же об’єм бензину А-95, приблизно у ту ж ціну відпускають дизпальне. Ціни на преміальні сорти бензину починаються з відмітки 58 грн/л. Відповідно, такий стан справ з цінами спонукає українських автомобілістів шукати способи для заощадження витрат на пальне, і найбільше це проявляється у «порятунку» об’ємних або старих автомобілів з бензиновими двигунами встановленням ГБО, а найактивніше за цих обставин розвивається сегмент електромобілів.