Как изменилось автострахование в 2025 году и чего ждать в следующем году

2025 год стал переломным для украинского рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Поэтапное внедрение норм закона №3720-IX привело к тому, что за первые 11 месяцев 2025 стоимость полисов автогражданки выросла на 121% а, средний размер выплат увеличился лишь на 37%. Так украинские страховые компании собрали 20,9 миллиарда гривен, а выплатили всего 5,9 миллиарда гривен.

Читайте также: Насколько выгодна для страховых компаний "автогражданка"

По оценке председателя правления МТСБУ Александра Берназюка, именно в 2025 году рынок перешел от формального выполнения требований к системным изменениям. В результате совместной работы страховщиков, регулятора и профессиональных объединений ОСАГО стало более прозрачным, понятным и клиентоориентированным инструментом, а механизмы выплат в ДТП - более быстрыми и справедливыми.

Цифровизация ОСАГО как новая норма

Одной из ключевых трансформаций стала почти полная цифровизация договоров ОСАГО. Хотя закон предусматривает обязательный электронный формат с 2026 года, рынок фактически подготовился к этому заранее. По состоянию на декабрь 2025 года 99,7 процента договоров заключались в электронном виде. Это практически устранило риск подделки полисов, упростило проверку действия страхования.

Прямое урегулирование для всех без исключения

Еще одним фундаментальным изменением стало введение обязательного прямого урегулирования для всех страховщиков ОСАГО. В 2025 году действовала переходная модель, ведь на рынке оставались полисы, заключенные в 2024 году без этой опции. В то же время с 2026 года все договоры автогражданки предусматривать прямое урегулирование, что позволит пострадавшим в большинстве случаев обращаться за выплатой в собственную страховую компанию, а не страховщика виновника ДТП. МТСБУ выполняет роль администратора системы и обеспечивает взаиморасчеты между компаниями, а также осуществляет выплаты через страховые компании в случаях, когда ответственность возлагается на Бюро.

Свободное ценообразование и персонализация тарифов

В 2025 году рынок ОСАГО перешел к модели свободного ценообразования. Страховые компании получили право самостоятельно определять стоимость полиса для конкретного клиента. Это стало основой для повышения конкуренции и постепенной персонализации тарифов. В перспективе 2026 года ожидается более активный учет истории вождения, безаварийного стажа и других факторов, что позволит некоторым водителям получать более выгодные условия страхования.

Новые подходы к урегулированию страховых случаев

Значительные изменения коснулись и процесса урегулирования ДТП. В 2025 году максимальный срок урегулирования был сокращен с 90 до 60 дней. Пострадавшим предоставили возможность выбирать ремонт автомобиля на СТО вместо денежной компенсации, а страховые компании и МТСБУ начали предлагать конкретные варианты восстановления авто. Принципиально важным стала отмена коэффициента износа и франшизы, а также повышение лимитов ответственности до уровня, близкого к европейскому. В результате пострадавшие должны получать или денежную компенсацию, или отремонтированное транспортное средство.

Защита потерпевших в случае банкротства страховщика

Нормы закона №3720-IX позволили МТСБУ оперативно выплачивать компенсации по обязательствам страховщиков, которые прекратили членство или имеют финансовые проблемы, без ожидания судебного решения о банкротстве. За одиннадцать месяцев 2025 года бюро урегулировало более 13 тысяч таких дел, выплатив потерпевшим 588,5 миллиона гривен. Это повысило уровень защиты водителей и снизило риски остаться без возмещения из-за проблем страховой компании.

Цифровые сервисы и интеграция с Дією

В 2025 году активно готовился запуск новых цифровых сервисов. Одним из самых ожидаемых является электронный Европротокол в приложении Дія, который находится на финальной стадии технической реализации и должен заработать в начале 2026 года. Также в Дія реализован механизм компенсации стоимости ОСАГО для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, что значительно упростило доступ к этой государственной поддержке.

Изменения в составе МТСБУ

В течение 2025 года с рынка вышли три страховые компании, одновременно количество ассоциированных членов МТСБУ по состоянию на конец года составляет 26 страховщиков. Количество полных членов, которые имеют право работать с международной системой "Зеленая карта", выросло до 12 компаний, что свидетельствует об экономической целесообразности такой деятельности.

Читайте также: Сколько заработали украинские страховые компании на полисах "зеленая карта"

Итог и взгляд в 2026 год

2025 год стал не просто годом адаптации к новому законодательству, а точкой качественного перехода к европейской модели автострахования. Для водителей это означает большие расходы, быстрые выплаты, более реальную защиту в ДТП и цифровые сервисы. В 2026 году ожидается дальнейшее совершенствование системы, полный переход на электронные договоры, запуск новых сервисов в Дії и углубление персонализации страховых продуктов.