Несмотря на карантин, спрос на подержанные авто в Украине постоянно растет. В то же время на рынке происходят кардинальные изменения: теперь заказать авто можно онлайн. Продавцы подстроились под современные реалии. Купить автомобиль за границей стало удобнее и выгоднее. Рассказываем, как пригнать авто из-за рубежа, не выходя из дома.

Для начала, несколько универсальных советов, на что стоит обратить внимание при покупке или заказе подержанного автомобиля:

Внешнее состояние авто. Есть ли повреждения, заметны ли следы ДТП. Иногда даже на фото заметно плохое качество покраски автомобиля.

Также нужно обратить внимание на состояние салона машины: руль, коробку переключения передач и кнопки электростеклоподъемника. Если они затерты – это значит, что автомобилем интенсивно пользовались.

Не забывайте, что в наше время научились делать качественную предпродажную подготовку автомобиля. Поэтому красивый салон – это, конечно, хорошо. Однако обязательно обращайте внимание на пробег автомобиля.

Важно послушать работу двигателя. Конечно, вы не сможете определить реальное состояние двигателя только по его звуку, однако посторонние шумы или нестабильная работа должны вас насторожить.

Наличие ржавчины. Проверьте пороги, багажник (под ковриком), колесные арки. Несколько "жучков" – не беда. Однако большое количество ржавчины – причина задуматься о целесообразности покупки такого авто.

Казалось бы, как тогда обойтись без физического осмотра машины? Современные технологии дают нам возможность заказать авто за границей онлайн! Больше не нужно ехать за тысячи километров самому, чтобы выбрать автомобиль. Купить проверенное авто из-за границы онлайн можно на аукционах Европы и США. У каждого из таких ресурсов существует собственный стандарт объявления: транспортное средство должно быть сфотографировано со всех сторон. Если автомобиль имеет повреждения по кузову – их обязательно фотографируют отдельно и обводят цветом. Часто в объявлении добавляют видео, как заводится и работает двигатель.

Важно понимать, что на аукционах указывают реальный пробег транспортного средства. В соседней Польше, откуда в Украину ввозят много подержанных авто из-за границы, часто можно встретить транспортные средства со "скрученным" пробегом. Украина тоже наполнена автомобилями с измененными показателями одометра. Покупая автомобиль на аукционе, вы можете быть уверены: указанный пробег оригинальный. В случае обнаружения "скрутки" аукцион возмещает потери покупателям, а продавцам грозит уголовная ответственность.

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Еще одно преимущество – не нужно каждый раз звонить и договариваться об осмотре авто за рубежом. Не нужно владеть иностранным языком или же договариваться с посредниками, чтобы заказать авто за рубежом. Более того – не нужно заниматься оформлением документов при оформлении сделки купли-продажи: это происходит автоматически. Заказ и покупка авто еще никогда не были такими простыми.

На аукционах США несколько иная специфика. Большинство автомобилей, которые выгодно покупать там – после ДТП. Автомобили продают дешево страховые компании, ведь ремонт транспортного средства в Америке – дорогое удовольствие. Поэтому часто может быть выгоднее купить пострадавший в ДТП новый автомобиль, чем восстанавливать старый. Стоимость ремонта в Украине может быть в десятки раз ниже. Именно поэтому заказать авто из США и Канады настолько выгодно.

На американских аукционах выгодно покупать автомобили именно с минимальными повреждениями, поэтому здесь нужно уметь по предоставленной аукционом информации оценить серьезность повреждений авто за границей, рассчитать стоимость доставки и последующего ремонта. Для вашей безопасности рекомендуем покупать только те автомобили, у которых не повреждены основные конструктивные элементы. Обязательно подчеркивайте это при заказе автомобиля.

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На всех аукционах Европы и США представлен огромный выбор транспортных средств, который ежедневно обновляется. Поэтому заказать авто с аукционов можно любой ценовой категории и класса: от семейных и бюджетных – до спорткаров и машин премиум-класса.

Покупка авто на аукционах – это шанс существенно сэкономить. Часто стоимость авто, приобретенного на аукционе, может быть на 20-40% ниже ее рыночной цены. И это не потому, что автомобиль с дефектами, а потому, что вы делаете заказ без посредников, и в цену не включена их маржа. Значительное количество автодилеров Польши и Литвы именно так и работают: покупают авто из-за границы на аукционах, проводят предпродажную подготовку (в нее часто входит в том числе "скрутка" пробега), и продают на сайтах объявлений уже со своим заработком. Поэтому заказ автомобиля в таких "перекупщиков" – рискованное дело.

Для того, чтобы выгодно купить автомобиль за границей на аукционе лично, этому процессу нужно уделить много времени: постоянно контролировать новые поступления, мониторить лоты, делать ставки. Это аукцион, поэтому здесь вы соревнуетесь за покупку с другими дилерами, которые могут предложить лучшую цену. Поэтому это дело стоит доверить профессионалам и заказать авто у людей с опытом. И самое главное – доступ к автомобильным аукционам могут получить только частные предприятия, ведь для регистрации необходимо предоставить соответствующие документы, которые это подтверждают.

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