Попри карантин, попит на вживані авто в Україні постійно зростає. Водночас на ринку відбуваються кардинальні зміни: тепер замовити авто можна онлайн. Продавці підлаштувалися під умови сьогодення. Купити автомобіль за кордоном стало зручніше та вигідніше. Розказуємо, як пригнати авто з-за кордону, не виходячи з дому.

Для початку, кілька універсальних порад, на що варто звернути уваги при купівлі чи замовленні вживаного автомобіля:

Зовнішній стан авто. Чи є пошкодження, чи помітні сліди ДТП. Інколи навіть на фото помітно погану якість фарбування автомобіля.

Також потрібно звернути увагу на стан салону машини: кермо, коробку перемикання передач та кнопки електросклопідіймачі. Якщо вони затерті - це означає, що автомобілем інтенсивно користувалися.

Не забувайте, що в наш час навчилися робити якісну передпродажну підготовку автомобіля. Тому збережений салон – це, звісно, добре. Проте обов’язково звертайте увагу на пробіг автомобіля.

Важливо послухати роботу двигуна. Звісно, ви не зможете визначити реальний стан двигуна лише по його звуку, проте сторонні шуми чи нестабільна робота повинні вас насторожити.

Наявність іржі. Перевірте пороги, багажник (під килимком), колісні арки. Кілька “жучків” - не біда. Проте велика кількість іржі - причина задуматися над доцільністю покупки такого авто.







Здавалося б, як тоді обійтися без фізичного огляду машини? Сучасні технології дають нам можливість замовити авто за кордоном онлайн! Більше не потрібно їхати за тисячі кілометрів самому, щоб вибрати автомобіль. Купити перевірене авто із-за кордону онлайн можна на аукціонах Європи та США. У кожного з таких ресурсів існує власний стандарт оголошення: транспортний засіб повинен бути сфотографований з усіх сторін. Якщо автомобіль має пошкодження по кузову – їх обов’язково фотографують окремо та обводять кольором. Часто в оголошенні додають відео, як заводиться та працює двигун.

Важливо розуміти, що на аукціонах вказують реальний пробіг транспортного засобу. В сусідній Польщі, звідки до України ввозять багато вживаних авто із-за кордону, часто можна натрапити на транспортні засоби зі “скрученим” пробігом. Україна теж наповнена автомобілями зі зміненими показниками одометра. Купуючи автомобіль на аукціоні, ви можете бути впевнені: зазначений пробіг оригінальний. У разі виявлення “скрутки” аукціон відшкодовує втрати покупцям, а продавцям загрожує кримінальна відповідальність.

Також у тему: як купити якісне авто за кордоном

Ще одна перевага – не потрібно щоразу дзвонити та домовлятися про огляд авто за кордоном. Не потрібно володіти іноземною мовою або ж домовлятися з посередниками, щоб замовити авто за кордоном. Навіть більше - не потрібно перейматися оформленням документів при оформленні угоди купівлі-продажу: це відбувається автоматично. Замовлення та купівля авто ще ніколи не були такими простими.

На аукціонах США дещо інша специфіка. Більшість автомобілів, які вигідно купувати там – після ДТП. Автомобілі продають дешево страхові компанії, адже ремонт транспортного засобу в Америці – дороге задоволення. Тому часто може бути вигідніше купити постраждалому в ДТП новий автомобіль, ніж відновлювати старий. Вартість ремонту в Україні може бути в десятки разів нижчою. Саме тому замовити авто з США та Канади настільки вигідно.

На американських аукціонах вигідно купувати автомобілі саме з мінімальними пошкодженнями, тому тут потрібно вміти за наданою аукціоном інформацією оцінити серйозність пошкоджень авто за кордоном, розрахувати вартість доставки та подальшого ремонту. Для вашої безпеки рекомендуємо купувати лише ті автомобілі, у яких не пошкоджені основні конструктивні елементи. Обов’язково наголошуйте на цьому під час замовлення автомобіля.

Ще по темі: як вигідно доставити авто з-за кордону

На усіх аукціонах Європи та США представлений величезний вибір транспортних засобів, який щодня оновлюється. Тому замовити авто з аукціонів можна будь-якої цінової категорії та класу: від сімейних та бюджетних – до спорткарів та машин преміум-класу.

Купівля авто на аукціонах - це шанс суттєво зекономити. Часто вартість авто, придбаного на аукціоні, може бути на 20-40% нижче її ринкової ціни. І це не тому, що автомобіль з дефектами, а тому, що ви робите замовлення без посередників, і в ціну не включена їх маржа. Значна кількість автодилерів Польщі та Литви саме так і працюють: купують авто із-за кордону на аукціонах, проводять передпродажну підготовку (у що часто входить у тому числі “скрутка” пробігу), та продають на сайтах оголошень уже зі своїм заробітком. Тому замовлення автомобіля у таких “перекупників” – ризикована справа.

Для того, щоб вигідно купити автомобіль за кордоном на аукціоні особисто, цьому процесу потрібно приділити багато часу: постійно контролювати нові надходження, моніторити лоти, робити ставки. Це аукціон, тому тут ви змагаєтеся за купівлю з іншими дилерами, які можуть запропонувати кращу ціну. Тому цю справу варто довірити професіоналам та замовити авто у людей з досвідом. І найголовніше – доступ до автомобільних аукціонів можуть отримати лише приватні підприємства, адже для реєстрації потрібно надати відповідні документи, які це підтверджують.

Спеціалісти компанії WEST AUTO HUB мають доступ до кількох десятків найбільших світових автомобільних аукціонів, а великий досвід у підборі та купівлі авто з-за кордону на аукціонах Європи та США дозволить підібрати вам найвигідніші варіанти.

Також у тему: в чому унікальність West Auto Hub

Якщо ви представник автобізнесу чи маєте бажання його розпочати - експерти допоможуть з вибором та розкажуть, як пригнати авто онлайн, щоб заробити на його продажі в Україні. Якщо хочете замовити авто за кордоном для себе - висококваліфіковані спеціалісти готові приймати замовлення.

Якщо ви шукаєте, як пригнати авто з-за кордону та хочете придбати якісне авто за вигідною ціною – залиште заявку, а компанія WEST AUTO HUB займеться пошуком, підбором, доставкою та вирішить усі інші клопоти, пов’язані з купівлею, доставкою та розмитненням автомобіля.

Отримайте відповіді на усі питання за телефоном: +38 067 158 85 97