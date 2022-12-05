Возможно, в этом стыдно признаваться, но… В этом году мы упустили момент перехода осени в зиму: однажды утром оказалось, что в бачке машины замерзла летняя “омывайка”. Чтобы реабилитировать себя, пришлось подключить весь свой профессионализм – и с размораживанием мы блестяще справились. Делимся реальным опытом.

Мороз в тот день был небольшим, но и –3oС оказалось достаточно, чтобы за несколько часов внезапно наступившей зимы омыватель стал нетрудоспособным. Из-под капота было слышно гудение насоса, дворники резво скользили по стеклу, но струй жидкости водитель так и не дождался.

Если есть подозрение, что омывающая жидкость замерзла, не следует многократно включать насос – его заблокированный льдом ротор может повредиться.

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Визуальное исследование бачка показало, что летняя жидкость в верхней части не замерзла – через горловину в лучах фонарика мы видели желтые волны летней омывайки. Это вселило надежду, что морозом "прихватило" лишь небольшой объем жидкости.

Как разморозить бачок омывателя

Сначала мы дали омывателю шанс разморозиться самостоятельно. Ближе к обеду температура перешла “на плюс”, мы выдержали несколько часов и повторили попытку оросить стекло. Но тщетно – омывайка не поступала. Настал черед варианта Б.

Стеклоочистители во время экспериментов с размораживанием нужно отклонить от стекла, чтобы их резиновые лезвия не повредились при движении по льду на стекле.

Вариант Б

Поскольку в бачке мы видели незамерзшую жидкость, могло быть, что лед образовался не возле насоса. А то и вообще не в бачке, а в трубопроводах или форсунках перед лобовым стеклом. Поэтому мы сначала попытались отогреть форсунки и участки трубопроводов около них. Использовали бытовой фен, для чего протянули к машине провод-удлинитель.

Результат был нулевым: либо ледяная пробка была на недоступном участке трубопровода или в бачке, либо мы недостаточно прогрели проблемные места. Греть трубки и форсунки высокотемпературным строительным феном нельзя, потому что пластиковые детали могут безнадежно деформироваться.

Попытка номер три

Тем, у кого нет под рукой фена и электророзетки, вероятно, следует сразу переходить к варианту В: расплавлению льда с помощью горячей жидкости. В принципе, это может быть и вода, но в случае неудачи придется каким-то образом откачивать ее из бачка – иначе на морозе глыба льда в нем станет еще больше. Поэтому мы взяли зимнюю жидкость-незамерзайку с индексом холода –20°С.

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Чтобы нагреть ее аккуратно, без потери легких спиртовых фракций, нужна так называемая водяная баня. Иными словами, стеклянную или металлическую емкость с незамерзайкой нужно нагреть в другой емкости с горячей водой.

Незамерзающую жидкость для размораживания бачка следует нагреть в горячей воде. Тара должна быть не из пластика, температура – не чрезмерная.

Здесь важно угадать с температурой. От слишком горячей омывайки может треснуть холодная горловина бачка, и большая часть спирта из нее испарится. А недогретая может не справиться с поставленной задачей: запаса тепла в ней не хватит для расплавления всего массива льда в застывшем бачке.

В нашем случае мы нагрели около 0,5 – 0,7 л жидкости до температуры 45оС – 50оС. И вылили ее в бачок, заполненный наполовину летней омывайкой, часть которой замерзла. Затем дали горячей жидкости пять минут на "работу" со льдом – и потянули на себя правый рычаг подрулевого переключателя. И тут же порадовались успеху – омыватель заработал.

Что не поможет

Долив холодной зимней жидкости , даже если это будет концентрат "- 40 о С". Порция спирта не растворяет образовавшийся лед, она лишь снижает градус замерзания жидкости, которая окружает комок льда.

Шурование гибким прутом в горловину. Когда уже насос не подает жидкость, значит, лед образовался вокруг его рабочего колеса, до которого нельзя добраться в принципе.

Заезд на автомойку на 10-15 минут. Скорее всего, и часа будет маловато, ведь массив льда не может растаять мгновенно. Водители-раззявы с опытом знают, что гарантированно получить машину с размороженной жидкостью в бачке можно только, оставив ее в тепле на ночь.

Если замерзли форсунки омывателя, оттаивать их можно феном или горячей незамерзайкой – из шприца или через бачок.

Рекомендация Авто 24

Не следует ждать, пока температура воздуха приблизится к нулю градусов. Начинать переход на зимнюю жидкость следует еще в сентябре, доливая в бачок незамерзайку по мере расхода. Таким образом не будет допущен бесполезный расход зимнего препарата, а к первым морозам в бачке образуется морозостойкая жидкость.

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