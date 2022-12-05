Можливо, у цьому соромно зізнаватися, але… Цього року ми прогавили момент переходу осені в зиму: одного ранку виявилося, що в бачку авто замерзла літня “омивайка”. Щоб реабілітувати себе, довелося підключити весь свій професіоналізм – і з розморожуванням ми блискуче впоралися. Ділимося реальним досвідом.

Мороз того дня був невеликим, але і –3oС виявилося достатньо, аби за кілька годин зими омивач виявився непрацездатним. З-під капота було чути гудіння помпи, двірники жваво ковзалися по склу, але струменів рідини водій так і не дочекався.

Якщо є підозра, що омиваюча рідина замерзла, не варто часто вмикати помпу – заблокований льодом ротор може пошкодитися.

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Візуальне дослідження бачка показало, що літня рідина у верхній частині не замерзла – через горловину у променях ліхтарика ми бачили жовті хвилі літньої омивайки. Це вселило надію, що морозом “прихопило” лише невеликий об’єм рідини.

Як розморозити бачок омивача

Спочатку ми дали омивачеві шанс розморозитися самотужки. Ближче до обіду температура перейшла “на плюс”, ми витримали кілька годин і повторили спробу оросити скло. Але марно – омивайка не надходила. Настала черга варіанту Б.

Склоочисники під час експериментів з розморожуванням треба відхилити від скла, щоб гумові леза не пошкодилися при русі по кризі на склі.

Варіант Б

Оскільки в бачку ми бачили рідину, яка не замерзла, ймовірно, що крига утворилася не біля насосу. А то і взагалі не в бачку, а в трубопроводах або форсунках перед лобовим склом. Тому ми спочатку спробувати відігріти форсунки та ділянки трубопроводів коло них. Використовували побутовий фен, для чого простягнули дріт-продовжувач.

Результат був нульовим: або льодяний корок був на недоступній ділянці трубопроводу чи в бачку, або ми недостатньо прогріли проблемні місця. Гріти трубки та форсунки високотемпературним будівельним феном не можна, бо пластикові деталі можуть безнадійно деформуватися.

Спроба номер три

Тим, в кого немає під рукою фену та електророзетки, певно, варто відразу переходити до варіанту В: розплавленню льоду за допомогою гарячої рідини. В принципі, це може бути і вода, але у випадку неуспіху доведеться якимось чином відкачувати з бачка – інакше на морозі глиба льоду у ньому стане ще більше. Тому ми взяли зимову рідину – незамерзайку з порогом замерзання мінус 20оС.

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Щоб нагріти її акуратно, без втрати легких спиртових фракцій, потрібна так звана водяна баня. Інакше кажучи, скляну чи металеву ємність з незамерзайкою треба нагріти в іншій ємності з гарячою водою.

Незамерзаючу рідину для розморожування бачка з омивайкою треба нагріти у гарячій воді. Тара має бути не з пластику, температура – не надмірна.

Тут важливо вгадати з температурою. Від надто гарячої омивайки може тріснути холодна горловина бачка, та й велика частина спирту з неї випарується. А недогріта може не впоратися з поставленим завданням: запасу тепла у ній не вистачить для розплавлення всього масиву льоду у захололому бачку.

В нашому випадку ми нагріли близько 0,5 – 0,7 л рідини до температури 45оС – 50оС. І вилили її у бачок, заповнений наполовину літною омивайкою, частина якої замерзла. Потім дали гарячій рідині п’ять хвилин на “роботу” з льодом – і потягнули на себе правий важіль підрульового перемикача. І тоді вже пораділи успіху – омивач запрацював.

Що не допоможе

Долив холодної зимової рідини , навіть якщо це буде концентрат “– 40 о С”. Додаткова порція спирту не розчинює лід, що вже утворився, вона лише знижує градус замерзання рідини, яка оточує грудку льоду.

Штрикання гнучким дротом у горловину. Коли вже насос не подає рідину, значить, крига утворилася навколо робочого його колеса, до якого не можна дістатися в принципі.

Заїзд на автомийку на 10-15 хвилин. Швидше за все, і години буде замало, адже масив льоду не може розтанути миттєво. Водії-роззяви з досвідом знають, що гарантовано отримати машину з розмороженою рідиною в бачку можна лише, залишивши її у теплі на ніч.

Якщо замерзли форсунки омивача, відтаяти їх можна феном або гарячою “незамерзайкою” – зі шприца або через бачок.

Рекомендація Авто 24

Не треба чекати, поки температура повітря наблизиться до нуля градусів. Починати перехід на зимову рідину варто ще у вересні, доливаючи у бачок незамерзайку у міру витрати. В такий спосіб не буде допущено марної витрати зимового препарату, а до перших морозів в бачку утвориться морозостійка рідина.

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