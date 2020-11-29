Добре мешканцям північних країн: на початку зими купив рідину омивателя з максимальною морозостійкістю і поповнюй бачок нею аж до самої весни. А в Україні зимова температура коливається від +10 до -20 С, тож спробуй вгадай з міцністю тієї незамерзайки…

Температура замерзання, позначена на етикетці омиваючої рідини, має бути більшою за очікувану температуру повітря. Причому іноді – набагато більшою. І на те є кілька причин.

Коли незамерзаюча рідина замерзає у пляшці, це або перевищення температурного порогу, або її низька якість. На склі під час руху – то інша справа.

Справа у тому, що замерзання рідини у бачку або пляшці – це одне, а замерзання її на лобовому склі – це дещо інше. На склі машини, що рухається в морозну погоду з більш-менш значною швидкістю, є додатковий фактор холоду – зустрічний потік повітря.

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Тут варто згадати так званий вітро-холодовий індекс, який пояснює, чому морозного дня за наявності вітру людина відчуває більший холод, ніж показує термометр. Інакше кажучи, лобове скло на ходу додатково охолоджується потоком морозного повітря – з певною долею припущення його можна вважати вітром. Та ще й ефект зниження температури поверхні при випаровуванні з неї спирту спрацьовує.

Вітро-холодовий індекс стосується в першу чергу впливу морозу і вітру на шкіру людини, але також він демонструє зміну температури будь-якої поверхні

Так, у випадку з лобовим склом є один протидіючий фактор на користь “омивайки” – скло підігрівається теплим повітрям через дефлектори кліматичної установки. В міських умовах цього підігріву вистачає, аби реальна морозостійкість рідини відповідала вказаній на її упаковці. А ось при швидкій їзді зовнішній шар лобового скла (яке до речі, є як мінімум тришаровим) зазнає інтенсивного охолодження і має температуру нижчу, ніж повітря. Тому ефект “неадекватного” замерзання рідини на лобовому склі помітний в першу чергу при їзді на швидкості по заміській автотрасі. Про вбудоване у скло електрообігрів ми тут не говоримо, оскільки з ним скло буле теплим при будь-якому режимі руху.

Під час швидкої їзди у морозну погоду лобове скло часом має температуру нижчу за навколошнє повітря, тому на ньому замерзає навіть “правильна” “незамерзайка”

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Отже, у скільки градусів має бути запас морозостійкості “незамерзайки”? Дати точний рецепт неможливо, оскільки навіть на одному і тому ж автомобілі в різних поїздках може бути по-різному увімкнена кліматична установка, за бортом бути вітер різної сили та напрямку, певне значення має і вологість повітря. Однак зрозуміло, що в умовах української зими від напису на етикетці рідини у заміських поїздках слід віднімати як мінімум 5о.

У місті скло здебільшого тепле, тому рідина відповідної погоді якості майже ніколи не замерзає

Тож з огляду на вищесказане є сенс купувати більш-менш велику тару з незамерзайкою великого “градусу” і використовувати її згідно із погодою – або в чистому вигляді, або в розведеному.

Але слід взяти до уваги, що залежність між пропорцією спирт/вода і морозостійкістю непряма. Тобто щоб удвічі знизити морозостійкість рідини, не можна її навпіл розбавити водою. На пляшках з концентратом незамерзайки (типу – 60о С, – 80оС) зазвичай є відповідна інструкція з приготування суміші. Нижче ми пропонуємо таблицю, яка допоможе вам зміксувати омивайку необхідної “міцності”.

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Дивлячись правді у вічі, слід визнати, що найпростіший варіант – придбати на всю зиму 5,0-літрову пляшку (а краще дві) рідини з індексом “– 30” і не ламати голову. Але такий підхід не буде найдешевшим, тим більше що не всі з нас можуть спрогнозувати витрату “незамерзайки” наперед.

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