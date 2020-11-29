Хорошо жителям северных стран: в начале зимы купил жидкость омывателя с максимальной морозостойкостью и пополняй ею бачок до самой весны. А в Украине зимняя температура колеблется от +10 до -20 С, и попробуй угадай с "крепостью" той незамерзайки...

Температура замерзания, обозначенная на этикетке омывающей жидкости, должна быть больше ожидаемой температуры воздуха. Причем иногда – намного больше. И на то есть несколько причин.

Когда незамерзающая жидкость замерзает в бутылке, это или превышение температурного порога, или ее низкое качество. На стекле во время движения – это другое дело.

Дело в том, что замерзание жидкости в бачке или бутылке – это одно, а замерзание ее на лобовом стекле – это нечто иное. На стекле машины, движущейся в морозную погоду с более или менее значительной скоростью, есть дополнительный фактор холода – встречный поток воздуха.

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Здесь стоит упомянуть так называемый ветро-холодовой индекс, который объясняет, почему в морозный день при наличии ветра человек ощущает больший холод, чем показывает термометр. Иначе говоря, лобовое стекло на ходу дополнительно охлаждается потоком морозного воздуха – с определенной долей допущения его можно считать ветром. Да еще и эффект снижения температуры поверхности при испарении с нее спирта срабатывает.

Ветро-холодовой индекс касается в первую очередь воздействия мороза и ветра на кожу человека, но также он демонстрирует изменение температуры любой поверхности

Так, в случае с лобовым стеклом есть один противодействующий фактор в пользу “омывайки” – стекло подогревается теплым воздухом через дефлекторы климатической установки. В городских условиях этого подогрева достаточно, чтобы реальная морозостойкость жидкости отвечала указанной на ее упаковке. А вот при быстрой езде внешний слой лобового стекла (которое кстати, как минимум трехслойное) испытывает интенсивное охлаждение и имеет температуру ниже, чем воздух. Поэтому эффект "неадекватного" замерзания жидкости на лобовом стекле заметен в первую очередь при езде на скорости по загородной автотрассе. (О встроенном в стекло электрообогреве мы здесь не говорим, поскольку с ним стекло будет теплым при любом режиме движения.)

Во время быстрой езды в морозную погоду лобовое стекло временами имеет температуру ниже окружающего воздуха, поэтому на нем замерзает даже "правильная" "незамерзайка"

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Итак, во сколько градусов должен быть запас морозостойкости "незамерзайки"? Дать точный рецепт невозможно, поскольку даже на одном и том же автомобиле в различных поездках может быть по-разному включена климатическая установка, за бортом быть ветер различной силы и направления, определенное значение имеет и влажность воздуха. Однако понятно, что в условиях украинской зимы от цифры на этикетке жидкости в загородных поездках следует отнимать как минимум 5о.

В городе стекло в основном теплое, поэтому жидкость, соответствующая погоде, замерзает редко

Поэтому, учитывая вышесказанное имеет смысл покупать более-менее крупную тару с незамерзайкой большого "градуса" и использовать ее по погоде – или в чистом виде, или в разведенном.

Но следует учесть, что зависимость между пропорцией спирт/вода и морозостойкостью не прямая. То есть чтобы вдвое снизить морозостойкость жидкости, нельзя ее пополам разбавить водой. На бутылках с концентратом незамерзайки (типа -60°С, -80°С) обычно имеется соответствующая инструкция по приготовлению смеси. Ниже мы предлагаем таблицу, которая поможет вам смиксовать омывайку необходимой "крепости".

Рекомендация Авто24

Глядя правде в глаза, следует признать, что самый простой вариант – ​​​​​​​приобрести на всю зиму 5,0-литровую бутылку (а лучше две) жидкости с индексом "-30" и не ломать голову. Но такой подход не будет дешевым, тем более что не все из нас могут спрогнозировать расход "незамерзайки" наперед.

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