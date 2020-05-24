Мойка автомобиля собственными силами – это не только возможность сэкономить определенную сумму, но и шанс уберечь машину от мелких неприятностей, которые угрожают ей от рук небрежного персонала автомоек.

Подробностей относительно мытья кузова немного: нужно размочить, максимально смягчить сухие загрязнения на кузове, а затем убрать их, стараясь не оставить на краске царапин. Это один из главных нюансов автомойки: микроцарапины, оставляемые на краске песчинками и другими частицами грязи, невооруженным глазом почти незаметны. Но если постоянно мыть машину, игнорируя этот факт, то она быстро теряет товарный вид.

Вообще-то место для мойки автомобиля нужно выбирать так, чтобы нанести наименьший вред природе.

Если хочется сделать поверхность авто безупречно блестящей, после мытья надо будет не ждать естественного высыхания влаги, а сделать кое-что самому.

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Для работы нужно иметь: ведро, губку (лучше две) – мочалку с большими порами или специальную автомобильную, шампунь автомобильный, салфетку из замши или толстой мягкой ткани. Очень желательно иметь шланг со струей воды, а в идеале – аппарат высокого давления. Ваша одежда должна быть без пуговиц и пряжек спереди, обувь – устойчивой к воде.

Шампунь нужен, чтобы "завернуть" каждую песчинку, каждую частичку грязи в мягкую оболочку из пены – чтобы этот абразив не царапал краску и лак кузова.

Размочить загрязнения. Это делается бесконтактным способом – водой из шланга, аппарата высокого давления или ведра. Лить воду надо сверху вниз, чтобы по возможности смыть с ней на землю хотя бы часть грязи. В ведре с водой намочить мочалку, на которую перед тем налить один-два колпачка шампуня. Щедро смоченной таким образом губкой смывать грязь, начиная с крыши, спускаясь к окнам, капоту, багажнику и боковинам. В зависимости от количества грязи, мочалку периодически промывать в ведре. От частоты промывки зависит, сколько микроцарапин останется на краске после мытья. При промывке губки в ведре не погружать ее глубоко, ведь песчинки и частицы грязи, которые царапают лак и краску, в воде держатся ближе к низу. По мере загрязнения воды в ведре ее следует менять – соответственно, с новой порцией шампуня. Ведро каждый раз тщательно промывать. Для нижней части кузова желательно иметь вторую мочалку ("грязную"), для колес неплохо бы иметь отдельное ведро. После работы губкой машину надо еще раз хорошенько обмыть из шланга (ведра, аппарата высокого давления), чтобы смыть остатки шампуня и грязи. Не давая машине высохнуть, собирать с нее воду замшевой салфеткой или салфеткой из мягкой ткани. Салфетку по мере увлажнения отжимать и полоскать в ведре с чистой водой. Эта операция предотвратит образование разводов и белых пятен от капель воды на сухом кузове.

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Последняя операция мойки – сбор влаги замшевой или мягкой тканевой салфеткой, чтобы придать краске блеск.

Наконец – важное замечание. Если машина немолодая, при работе с мочалкой и салфеткой надо следить за целостностью шильдиков и молдингов на кузове, ведь у старых машин они могут держаться на честном слове.

По сравнению с услугами автомойки, после мытья собственными руками машина как правило получается чище – с тщательно промытыми спицами дисков, чистыми проемами дверей и резинками в них, с целыми шильдиками и молдингами. Кроме того, активная пена, которая используется многими профессионалами, порой очень агрессивно относится к современному хрому, краске и металлу в местах повреждения лакокрасочного покрытия – в отличие от шампуней, которые применяются при ручной мойке.

Рекомендация Авто24

Уж коль вы взяли на себя такой труд, как мойка автомобиля своими силами, заведите для этого отдельный комплект инвентаря. Это помимо прочего позволит вам сполна использовать те плюсы, которые дает вам самостоятельная мойка.

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