Как наши умельцы восстанавливают разбитые войной машины до заводского состояния

Отличие от заводских версий есть и оно заметно. Как видно из фото пресс-службы этого подразделения, в конструкцию БМП-2 внесены изменения в виде металлических решеток.

Сейчас без этого никак. Война доказала, что такому атрибуту защиты пока альтернативы нет. И весь мир сейчас по заимствованному опыту украинских ремонтников совершенствует свои бронетанковые войска.

Читайте также За косметический ремонт бронетранспортеров брали деньги как за капитальный



Без "мангала" технику на передовую не отправляют

Защитный кокон из наваренных реек берет на себя удар БпЛА, заставляя преждевременно детонировать взрывные устройства или выводить из строя пропеллеры дронов. Решение простое, но в большинстве случаев помогает.

Однако наварка "мангала" – это уже практически окончательный этап ремонта, которому предшествовала работа мотористов, электриков, сварщиков и тому подобное.

"На этих кадрах – очередная восстановленная боевая машина, которая после сложных работ снова становится на ход. Цепи, болты, сотни часов работы и мгновенная слаженность команды – все это ради одного: чтобы техника снова била врага, а наши собратья имели то, на что могут положиться в бою", – отмечают в 146-м отдельном ремонтно-восстановительном полку.

Ливрея из решетки со всех сторон. Сверху "манагал" также будет, но при перевозке его каркас сложен. Фото: 146-й ОРВП

Ремонт техники начинается с ее эвакуации

Какие работы выполнялись именно в этой машине – не сообщается. Но в информационном сообщении говорится не только о работе в цехе, поскольку это лишь промежуточный этап. В подразделении любой ремонт начинается с логистики – эвакуации техники в тыл для восстановления, если починить ее невозможно в полевых условиях.

Далее сам ремонт в условиях собственного ремонтно-восстановительного производства по полному циклу. Правда, тестированием на полигоне и обкаткой процесс не заканчивается. Обычно технику на своих тралах служба доставляет чуть ли не до позиций.

Читайте также Немецкую боевую технику будут ремонтировать в Украине

Трал НАТО несет службу в ВСУ

На фото четко просматривается 3-осный военный транспортный прицеп для эвакуации, транспортировки техники и других логистических задач. Его производителем является немецкая компания DOLL Fahrzeugbau GmbH, специализирующаяся на производстве прицепов и полуприцепов для перевозки тяжелых и длинномерных грузов, в том числе для нужд обороны.

Главными заказчиками армейских прицепных систем с полезной нагрузкой 70 т и более являются оборонные ведомства разных стран НАТО, нуждающихся в транспортировке основных боевых танков, мостоукладчиков и других гусеничных и колесных как боевых, так и инженерных машин.

Ребята "привязывают" тяжелую технику для дальней дороги. Фото: 146-й ОРВП

Вероятно, этот DOLL из запаса резерва какой-то из стран НАТО и попал в парк 146-го отдельного ремонтно-восстановительного полка.

Читайте также Для ремонта поставленной Украине техники правительство США выделило 100 млн долларов

По маршрутам армейской логистики

Пресс-служба зафиксировала на фотографиях как раз процесс загрузки отремонтированной "двойки" на платформу трала DOLL и его фиксацию цепями. На боевой машине пехоты хорошо просматриваются решетки антидроновой защиты и сложенный на поверхности каркас для "мангала" из сетки.

Из какого региона и куда именно направляется добротно отремонтированная бронемашина – по понятным обстоятельствам не сообщается.

Тягач от MAN Rheinmetall с легкостью преодолевает бездорожье. Фото: 146-й ОРВП

Кстати, ремонтники восстанавливают и возвращают украинским защитникам не только отремонтированные машины с баланса ВСУ и поставленные из-за рубежа танки, бронетранспортеры, автомобили и т.д., но и отбитую у врага гусеничную и колесную технику: трофеи также приближают победу.