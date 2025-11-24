Як наші умільці відновлюють потрощені війною машини до заводського стану

Відмінність від заводських версій є і вона помітна. Як видно з фото пресслужби цього підрозділу, в конструкцію БМП-2 внесено зміни у вигляді металевих решіток.

Нині без цього ніяк. Війна довела, що такий атрибут захисту поки що альтернативи немає. І весь світ нині за запозиченим досвідом українських ремонтників вдосконалює свої бронетанкові війська.

Без "мангала" техніку на передову не відправляють

Захисний кокон з наварених рейок бере на себе удар БпЛА, змушуючи передчасно детонувати вибухові пристрої чи виводити з ладу пропелери дронів. Рішення просте, але у більшості випадків допомагає.

Однак наварювання "мангала" – це вже практично остаточний етап ремонту, якому передувала робота мотористів, електриків, зварювальників тощо.

"На цих кадрах – чергова відновлена бойова машина, яка після складних робіт знову стає на хід. Ланцюги, болти, сотні годин праці й миттєва злагодженість команди – усе це заради одного: щоб техніка знову била ворога, а наші побратими мали те, на що можуть покластися у бою", – зазначають у 146-му окремому ремонтно-відновлювальному полку.

Ліврея з решітки з усіх боків. Зверху "манагал" також буде, але під час перевезення його каркас складений. Фото: 146-й ОРВП

Ремонт техніки розпочинається з її евакуації

Які роботи виконувалися саме у цій машині – не повідомляється. Але в інформаційному повідомленні йдеться не лише про роботу в цеху, оскільки то лише проміжний етап. У підрозділі будь-який ремонт розпочинається з логістики – евакуації техніки в тил для відновлення, якщо полагодити її неможливо в польових умовах.

Далі сам ремонт в умовах власного ремонтно-відновлюваного виробництва за повним циклом. Щоправда, тестуванням на полігоні та обкаткою процес не закінчується. Зазвичай техніку на своїх тралах служба доставляє мало не до позицій.

Трал НАТО несе службу в ЗСУ

На фото чітко проглядається 3-вісний військовий транспортний причіп для евакуації, транспортування техніки та інших логістичних завдань. Його виробником є німецька компанія DOLL Fahrzeugbau GmbH, що спеціалізується на виробництві причепів та напівпричепів для перевезення важких та довгомірних вантажів, у тому числі для потреб оборони.

Головними замовниками армійських причіпних систем з корисним навантаженням 70 т і більше є оборонні відомства різних країн НАТО, що потребують транспортування основних бойових танків, мостоукладачів та інших гусеничних та колісних як бойових, так і інженерних машин.

Хлопці "прив'язують" важку техніку для далекої дороги. Фото: 146-й ОРВП

Ймовірно, цей DOLL з запасу резерву якоїсь з країн НАТО й потрапив до парку 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку.

За маршрутами армійської логістики

Пресслужба зафіксувала на світлинах якраз процес завантаження відремонтованої "двійки" на платформу трала DOLL та його фіксацію ланцюгами. На бойовій машині піхоти добре проглядаються решітки антидронового захисту та складений на поверхні каркас для "мангала" з сітки.

З якого регіону і куди саме направляється добротно відремонтована броньова машина – зі зрозумілих обставин не повідомляється.

Тягач від MAN Rheinmetall з легкістю долає бездоріжжя. Фото: 146-й ОРВП

До речі, ремонтники відновлюють та повертають українським захисникам не лише відремонтовані машини з балансу ЗСУ та поставлені з-за кордону танки, бронетранспортери, автомобілі тощо, але й відбиту у ворога гусеничну та колісну техніку: трофеї також наближають перемогу.