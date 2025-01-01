За косметичний ремонт бронетранспортерів брали гроші як за капітальний

Це була спланована фальсифікація з прихованими ознаками завищення обсягів ремонтних робіт. Як встановила військова контррозвідка Служби безпеки України, тільки за одним із задокументованих епізодів сума вкрадених асигнувань становила 5,4 млн грн.

Причетний очільник групи контролю якості військового представництва МО України залучив до схеми керівника підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів.

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За умовами контракту підрядник мав відновити боєздатність БТРів для їх подальшого повноцінного використання на фронті. Готовність виконаних робіт та перевірку технічного стану відремонтованої техніки проводив згаданий "воєнпред".

Представник технічного контролю оборонного відомства удавав, що не помітив імітацію ремонту. Як йдеться у повідомленні контррозвідників СБУ, "він заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише «поверхневі косметичні» роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування".

Фото: контррозвідка СБУ

Наділений владою оборонного відомства чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядника. Попри легку косметичну ремонтну процедуру, гроші відповідно до акту виконаних робіт виплачувалися як за повноцінний капітальний ремонт.

Проведена згодом інженерно-технічна судова експертиза спеціалістів Нацполіції України підтвердила попередні висновки про несправний технічний стан бронетранспортерів.

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Все це з’ясовано в ході слідства. Комплексні заходи контррозвідка СБУ проводила спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Чиновник Міноборони підозрюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

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До відповідальності будуть притягнуті всі інші учасники оборудки. Їм кваліфікують злочинні дії за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.