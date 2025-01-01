За косметический ремонт бронетранспортеров брали деньги как за капитальный

Это была спланированная фальсификация со скрытыми признаками завышения объемов ремонтных работ. Как установила военная контрразведка Службы безопасности Украины, только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 млн грн.

Глава группы контроля качества военного представительства МО Украины привлек к схеме руководителя предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров.

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По условиям контракта подрядчик должен был восстановить боеспособность БТРов для их дальнейшего полноценного использования на фронте. Готовность выполненных работ и проверку технического состояния отремонтированной техники проводил упомянутый "военпред".

Представитель технического контроля оборонного ведомства делал вид, что не заметил имитацию ремонта. Как говорится в сообщении контрразведчиков СБУ, "он закрыл глаза на то, что подрядчики осуществляли лишь "поверхностные косметические" работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению".

Фото: контрразведка СБУ

Наделенный властью оборонного ведомства чиновник подписал акт выполненных работ, что стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчика. Несмотря на легкую косметическую ремонтную процедуру, деньги согласно акту выполненных работ выплачивались как за полноценный капитальный ремонт.

Проведенная впоследствии инженерно-техническая судебная экспертиза специалистов Нацполиции Украины подтвердила предварительные выводы о неисправном техническом состоянии бронетранспортеров.

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Все это выяснено в ходе следствия. Комплексные мероприятия контрразведка СБУ проводила совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Чиновник Минобороны подозревается по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

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К ответственности будут привлечены все остальные участники сделки. Им квалифицируют преступные действия по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.