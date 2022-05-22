Искусству вождения учат специально подготовленные люди – инструкторы. Но для тех, кто уже имеет "права", но не уверен в себе, "Авто 24" даст несколько принципиально важных советов.

Не стоит отправляться на дорогу в самостоятельные поездки без уверенности в себе – иначе водитель будет совершать ошибки, а ошибки на дороге означают ДТП. Получить это ощущение можно, имея устойчивые навыки управления машиной хотя бы в наиболее типичных условиях движения. То есть учиться, тренироваться нужно обязательно – если не в автошколе, то в частном порядке.

Высокая водительская квалификация приходит с многолетним опытом, но есть минимум, который нужно получить еще во время учебы.

Обучение водительскому делу состоит из двух частей:

Умение управлять машиной как техническим устройством; Умение взаимодействовать с другими участниками дорожного движения – есть избегать столкновения с другими объектами на дороге.

Эти два умения нельзя разделять, и только когда начинающий овладеет обоими из них, он может считаться водителем.

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В автомобиле

Управление автомобилем нужно довести до автоматизма, и с этого следует начинать обучение "на водителя" как таковое. Иначе драйвер, "путая педали" и испытывая проблемы с переключением передач в наиболее неподходящий момент, не сможет вовремя и грамотно проехать ни один перекресток.

Навыки управления движением машины (трансмиссией, тормозами, акселератором) нужно довести до автоматизма – и только потом выезжать на дорогу.

У каждого инструктора свои методики отработки водительских навыков, но если этот этап вы уже прошли, и хотите отработать приемы самостоятельно, советуем вам такой путь. Найдите свободную площадку или по крайней мере пустую полевую дорогу и выделите один-два дня на тренировку.

Троганье с места. Этому нужно учиться и на машине с "механикой", и на "автомате". Овладеть этой наукой будет проще, если вы научитесь прислушиваться к механизмам автомобиля: понимать момент, когда смыкаются диски сцепления, когда машина вот-вот начнет двигаться с места, а также когда двигатель окончательно потеряет обороты и заглохнет. Поэтому нужно, чтобы в машине и вокруг нее была тишина. Трогайтесь много и много раз, пока у вас будет получаться все автоматически. Под конец, когда вы уже начнете трогаться свободно и не отвлекаясь глазами на педали и селектор коробки передач, научитесь трогаться с места, имитируя отъезд от правой обочины. То есть контролируя одновременно пространство сзади и слева от машины.

Торможение. Останавливаться проще, хотя помимо собственно остановки до 0 км/ч нужно отработать свои действия после этого. Например, чтобы не заглушить случайно двигатель на "механике", не вовремя бросив педаль сцепления или не оставить машине возможность несанкционированно ползти вперед на "автомате". Очень важно научиться останавливать машину именно там, где нужно: положите на площадке какую-нибудь отметку и много раз останавливайтесь четко возле нее с разных скоростей.

В первые самостоятельные поездки по городу очень рекомендуется брать с собой в качестве инструктора опытного водителя – он укажет вам на ошибки.

Повороты. Здесь главная сложность – согласовать вращение руля и скорость движения. Раскроем один секрет: научитесь крутить "баранку" плавно и с постоянной скоростью, перехватывая руки так, чтобы руль не останавливался. Этому можно научиться, поворачивая руль от упора до упора на месте при заведенном двигателе.

После того, как вы научитесь выполнять все упражнения "на уровне рефлексов", следовало бы отработать выполнение этих маневров в усложненных условиях: в ускоренном темпе, в экстремальном режиме, при движении на подъем и на спуск. Но это уже дело второй ступени обучения и тема отдельного разговора.

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На дороге

Хорошо ориентироваться в разных дорожных ситуациях гораздо сложнее, чем управлять механизмами и системами автомобиля. Начать нужно с изучения Правил дорожного движения – независимо от того, где у вас взялись права, ПДД нужно перечитать несколько раз, все понять, а потом еще подробно изучить главы, где разбираются действия водителя на перекрестках.

Научиться не теряться в сложных ситуациях на перекрестках можно только на практике. Начинать следует с простых и знакомых перекрестков, во время суток, когда на дороге мало транспорта. Лучше брать с собой в качестве штурмана опытного водителя, который будет давать вам подсказки по приоритетности проезда каждого транспортного средства.

А в упрощенном виде проезд развязок и перекрестков сводится к решению двух задач: сначала увидеть все транспортные средства, чьи курсы могут пересекаться с вашими, а затем определить очередность проезда. Для полной уверенности желательно убедиться, что все участники ситуации тоже вас видят и соблюдают тот же порядок проезда, что и вы.

При движении нельзя держать ногу на педалях тормозов и сцепления. Так же нельзя стоять в ожидании на светофоре с включенной передачей на выжатом сцеплении.

Вредные привычки

В некоторых автошколах курсантам вместе с навыками управления машиной прививают определенные вредные привычки. Кроме того, некоторые бесполезные привычки водители приобретают уже самостоятельно. О них лучше знать заранее, чтобы зря не привыкать к ним.

Стоять на светофоре на передаче с нажатым сцеплением . Это вредно для машины и чревато неприятностями – нога может соскользнуть с педали, привод может отказать, и в конце концов произойдет ДТП.

Проходить поворот накатом . Наличие крутящего момента двигателя на ведущих колесах – одно из условий устойчивого движения машины на кривой, особенно в зимнее время.

Постоянно держать руки на чем-то, кроме руля . Наиболее безопасное управление обеспечивает руление двумя руками. Кроме того, рука, лежащая на рычаге коробки передач, со временем приводит к чрезмерному износу механизма.

Постоянно держать ногу на педали тормозов или сцепления. Свободная левая нога должна стоять на опоре слева или на полу. Если все время удерживать ее на педали, механизм или гидравлика его привода будут испытывать нежелательные нагрузки.

Рекомендация “Авто 24”

Каким бы квалифицированным ни был ваш инструктор, в одном он не сможет вам помочь – в изучении Правил дорожного движения. Будьте готовы, что вам придется самостоятельно изучить основные положения и усвоить логику остальных предписаний и ограничений. В противном случае на дороге водителю нечего делать.

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