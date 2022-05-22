Мистецтву керування автомобілем вчать спеціально підготовані люди – інструктори. Але для тих, хто вже має “права”, але не має впевненості за кермом, “Авто 24” дасть кілька принципово важливих порад.

Не варто вирушати на шляхи в самостійні поїздки без бодай найменшої впевненості в собі – інакше водій може накоїти помилок, а помилки на дорозі означають ДТП. Отримати це відчуття можна, маючи стійкі навички керування машиною хоча б у найтиповіших умовах руху. Тобто вчитися, тренуватись треба неодмінно – якщо не в автошколі, то в приватному порядку.

Висока водійська кваліфікація приходить з багаторічним досвідом, але є мінімум, який треба отримати ще під час навчання

Навчання водійській справі складається з двох частин:

вміння керувати машиною як технічним пристроєм; вміння взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху – тобто уникати зіткнення з іншими об’єктами на дорозі.

Ці два вміння не можна розділяти, і лише коли початківець опанує обома з них, він може вважатися водієм.

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Автомобіль

Керування автомобілем треба довести до автоматизму, і з цього варто починати навчання “на водія” як таке. Інакше водій, “плутаючи педалі” та зазнаючи проблем з перемиканням передач в найбільш непідходящий момент, не зможе вчасно і грамотно проїхати жодне перехрестя.

Навички управління рухом машини (трансмісією, гальмами, акселератором) треба довести до автоматизму – і лише потім виїздити на дорогу.

У кожного інструктора свої методики відпрацювання водійських навичок, але якщо цей етап ви вже пройшли, і бажаєте відпрацювати прийоми самотужки, радимо вам такий шлях. Знайдіть вільний майданчик або принаймні порожню польову дорогу і виділіть один-два дні на тренування.

Рушання з місця . Цьому треба вчитися і на машині з “механікою”, і на “автоматі”. Оволодіти цією наукою буде швидше, якщо ви навчитесь прислухатися до механізмів автомобіля: розуміти мить, коли змикаються диски зчеплення, коли машина ось-ось почне зрушуватися з місця, а коли двигун остаточно втратить оберти і заглухне. Тому треба, щоб у машині і навколо неї була тиша. Трогайтеся багато і багато разів, поки у вас буде виходити все автоматично. Під кінець, коли ви вже почнете рушати вільно і не відволікаючись очима на педалі та селектор коробки передач, навчіться рушати з місця, імітуючи від’їзд від правого узбіччя. Тобто контролюючи паралельно простір ззаду та ліворуч-ззаду від машини.

Гальмування. Зупинятися простіше, хоча крім власне зупинки до 0 км/год треба відпрацювати свої дії після того. Наприклад, щоб не заглушити випадково двигун на “механіці”, невчасно кинувши педаль зчеплення, або не залишити машині можливість несанкціоновано повзти вперед на “автоматі”. Дуже важливо навчитися зупиняти машину саме там, де треба: покладіть на майданчику якусь позначку та багато разів зупиняйтесь чітко біля неї з різних швидкостей.

У перші самостійні поїздки містом дуже рекомендується брати з собою в якості інструктора досвідченого водія – він вкаже вам на помилки.

Повороти. Тут головна складність – узгодити обертання керма та швидкість руху. Розкриємо один секрет: навчіться крутити “баранку” плавно та з постійною швидкістю, перехоплюючи руки так, щоб кермо не зупинялося. Цьому можна навчитися, обертаючи кермо машини на місці при заведеному двигуні.

Після того, як ви навчитеся виконувати всі вправи “на рівні рефлексів”, варто було б відпрацювати виконання цих маневрів в ускладнених умовах: в прискореному темпі, в екстремальному режимі, під час руху на підйом та на спуск. Але це вже справа другого ступеню навчання та тема окремої розмови.

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На дорозі

Добре орієнтуватися у різних дорожніх ситуаціях набагато складніше, аніж керувати механізмами та системами автомобіля. Почати треба з вивчення Правил дорожнього руху – незалежно від того, де у вас взялися права, ПДР треба перечитати кілька разів, все зрозуміти, а потім ще детально вивчити глави, де розбираються дії водія на перехрестях.

Навчитися не губитись у складних ситуаціях на перехрестях можна лише на практиці. Починати варто з простих і знайомих перехресть, у пору доби, коли на дорозі мало транспорту. Краще брати з собою в якості штурмана досвідченого водія, який даватиме вам підказки щодо пріоритетності проїзду кожного транспортного засобу.

А у спрощеному вигляді проїзд розв’язок та перехресть зводиться до вирішення двох завдань: спочатку побачити всі транспортні засоби, чиї курси можуть перетинатися з вашими, а потім – визначити черговість проїзду. Для повної впевненості бажано переконатися, що всі учасники ситуації теж вас бачать і дотримуються того ж порядку проїзду, що і ви.

Під час руху не можна тримати ногу на педалях гальм і зчеплення. Так само не можна стояти на світлофорі з увімкненою передачею “на зчепленні”.

Шкідливі навички

В деяких автошколах курсантам разом з навичками керування машиною прищеплюють певні шкідливі звички. Крім того, деякі некорисні звички водії набувають вже самотужки. Про них краще знати заздалегідь, щоб даремно не призвичаюватися до них.

Стояти на світлофорі на передачі з натиснутим зчепленням. Це шкідливо для машини і загрожує неприємностями – нога може зіслизнути з педалі, привід може відмовити, і врешті-решт станеться ДТП.

Проходити поворот накатом . Наявність крутного моменту двигуна на ведучих колесах – одна з умов стійкого руху машини на кривій ділянці шляху, особливо взимку.

Постійно тримати руки на чомусь крім керма . Найбільш безпечне керування забезпечує руління двома руками. Крім того, рука, що лежить на важелі коробки передач, з часом призводить до надмірного зношення механізму.

Постійно тримати ногу на педалі гальм або зчеплення. Вільна ліва нога має стояти на опорі ліворуч або на підлозі. Якщо весь час утримувати її на якісь педалі, механізм чи гідравліка його приводу зазнаватимуть небажаних навантажень.

Рекомендація “Авто 24”

Яким би кваліфікованим не був ваш інструктор, де в чому він не зможе вам допомогти – у вивченні Правил дорожнього руху. Будьте готові, що вам доведеться самотужки вивчити основні положення і засвоїти логіку решти вказівок та обмежень. В іншому випадку на дорозі водієві нічого робити.

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