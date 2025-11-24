Как не попасть в слепую зону грузовика: писаные и неписаные правила

Правда, в информационном сообщении этого ведомства статистика трагических случаев в позиции "мертвых (слепых) зон" крупногабаритного транспорта не приведена.

Отдельно по этой графе подсчет не ведется, учет такой аварийности суммируется в разделе нарушений правил маневрирования. А оно по итогам прошлого года идет на втором месте, пропустив вперед лишь совершение ДТП с превышением безопасной и установленной скорости движения (39,4% от всех ДТП с тяжелыми последствиями).

Читайте также Слепые зоны автомобилей становятся больше: исследование

Специалисты Укртрансбезопасности в рамках "Недели безопасности дорожного движения" напомнили, что мертвые зоны (или blind spots) возникают вокруг крупногабаритного транспорта, которые водитель физически не видит. И это самые досадные моменты в работе водителей.

Где "исчезают" люди и машины

"Даже самый опытный водитель фуры или большого автобуса имеет слепые зоны, где "исчезают" люди и предметы", – отмечают эксперты УТБ.

Где именно расположены мертвые зоны:

спереди – перед кабиной;

– перед кабиной; с правой стороны – самая длинная и опасная зона;

– самая длинная и опасная зона; слева – короче, но все же опасная;

– короче, но все же опасная; сзади – большая зона, где водитель полностью слепой.

Изображение иллюстрирует "слепые зоны" (или "зоны опасности") вокруг большого грузовика, где водитель не может видеть другие транспортные средства и людей. Иллюстрация: из открытых источников в обработке Авто24

Кто наиболее уязвим

По словам экспертов, чаще всего именно в этих "невидимых полях" (см. пример в видео ниже) оказываются: пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты. Легковые автомобили не исключение и, несмотря на свои значительно больше габариты от велосипедов, также попадают под агрессивное воздействие "слепых зон" тяжелых машин.

Читайте также Что означают белые круги на дороге: важные изменения в ПДД

Как водителям уменьшить риск:

избегать резких маневров, используйте все зеркала перед каждым из них;

делать "контрольные паузы" перед поворотом направо.

устанавливать дополнительные обзорные системы (боковые камеры, датчики присутствия, специальные наклейки о мертвых зонах).

Алгоритм действий участников дорожного движения

Не останавливайтесь рядом с крупногабаритным транспортом, особенно справа.

с крупногабаритным транспортом, особенно справа. Не двигайтесь вплотную впереди или сзади.

впереди или сзади. Избегайте проезда сбоку , особенно во время маневра справа.

, особенно во время маневра справа. Оставляйте "воздушный коридор" для безопасного движения.

Что советует Авто24

Не забывайте, что слепые зоны расположены со всех четырех сторон грузовика – спереди, сзади и с обеих сторон. Каждая из этих зон опасна и имеет собственный размер, куда не стоит попадать.

Читайте также Красная линия на трассе: что означает новая разметка

Где и в каких пределах подстерегает опасность:

передняя зона может простираться на 6 метров перед бампером;

задняя зона может достигать почти 60 метров позади борта.

боковые зоны тянутся от двери водителя до середины прицепа слева, и гораздо шире справа.

Существует неписаное правило:

Если вы не видите водителя грузовика в его боковых зеркалах, то он, скорее всего, не видит вас.