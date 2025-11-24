Как не попасть в слепую зону грузовика: писаные и неписаные правила

ФОТО: сайт corenalaw.com|
Чаще всего в мертвой зоне оказываются автомобили и байкеры
Правда, в информационном сообщении этого ведомства статистика трагических случаев в позиции "мертвых (слепых) зон" крупногабаритного транспорта не приведена.
Отдельно по этой графе подсчет не ведется, учет такой аварийности суммируется в разделе нарушений правил маневрирования. А оно по итогам прошлого года идет на втором месте, пропустив вперед лишь совершение ДТП с превышением безопасной и установленной скорости движения (39,4% от всех ДТП с тяжелыми последствиями).
Читайте также Слепые зоны автомобилей становятся больше: исследование
Специалисты Укртрансбезопасности в рамках "Недели безопасности дорожного движения" напомнили, что мертвые зоны (или blind spots) возникают вокруг крупногабаритного транспорта, которые водитель физически не видит. И это самые досадные моменты в работе водителей.
Где "исчезают" люди и машины
"Даже самый опытный водитель фуры или большого автобуса имеет слепые зоны, где "исчезают" люди и предметы", – отмечают эксперты УТБ.
Где именно расположены мертвые зоны:
- спереди – перед кабиной;
- с правой стороны – самая длинная и опасная зона;
- слева – короче, но все же опасная;
- сзади – большая зона, где водитель полностью слепой.
Изображение иллюстрирует "слепые зоны" (или "зоны опасности") вокруг большого грузовика, где водитель не может видеть другие транспортные средства и людей. Иллюстрация: из открытых источников в обработке Авто24
Кто наиболее уязвим
По словам экспертов, чаще всего именно в этих "невидимых полях" (см. пример в видео ниже) оказываются: пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты. Легковые автомобили не исключение и, несмотря на свои значительно больше габариты от велосипедов, также попадают под агрессивное воздействие "слепых зон" тяжелых машин.
Читайте также Что означают белые круги на дороге: важные изменения в ПДД
Как водителям уменьшить риск:
- избегать резких маневров, используйте все зеркала перед каждым из них;
- делать "контрольные паузы" перед поворотом направо.
- устанавливать дополнительные обзорные системы (боковые камеры, датчики присутствия, специальные наклейки о мертвых зонах).
Алгоритм действий участников дорожного движения
- Не останавливайтесь рядом с крупногабаритным транспортом, особенно справа.
- Не двигайтесь вплотную впереди или сзади.
- Избегайте проезда сбоку, особенно во время маневра справа.
- Оставляйте "воздушный коридор" для безопасного движения.
Что советует Авто24
Не забывайте, что слепые зоны расположены со всех четырех сторон грузовика – спереди, сзади и с обеих сторон. Каждая из этих зон опасна и имеет собственный размер, куда не стоит попадать.
Читайте также Красная линия на трассе: что означает новая разметка
Где и в каких пределах подстерегает опасность:
- передняя зона может простираться на 6 метров перед бампером;
- задняя зона может достигать почти 60 метров позади борта.
- боковые зоны тянутся от двери водителя до середины прицепа слева, и гораздо шире справа.
Существует неписаное правило:
Если вы не видите водителя грузовика в его боковых зеркалах, то он, скорее всего, не видит вас.