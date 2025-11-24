Як не потрапити в сліпу зону вантажівки: писані та неписані правила

Щоправда, в інформаційному повідомленні цього відомства статистика трагічних випадків в позиції "мертвих (сліпих) зон" великогабаритного транспорту не наведена.

Окремо за цією графою підрахунок не ведеться, облік такої аварійності підсумовується в розділі порушень правил маневрування. А воно за підсумками минулого року йде на другому місці, пропустивши вперед лише скоєння ДТП з перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками).

Читайте також Сліпі зони автомобілів стають більшими: дослідження

Фахівці Укртрансбезпеки в рамках "Тижня безпеки дорожнього руху" нагадали що мертві зони (або blind spots) виникають довкола великогабаритного транспорту, які водій фізично не бачить. І це найприкріші моменти в роботі водіїв.

Де "зникають" люди та машини

"Навіть найдосвідченіший керманич фури або великого автобуса має сліпі зони, де «зникають» люди та предмети", – зазначають експерти УТБ.

Де саме розташовані мертві зони:

попереду – перед кабіною;

– перед кабіною; з правого боку – найдовша й найнебезпечніша зона;

– найдовша й найнебезпечніша зона; зліва – коротша, але все ж небезпечна;

– коротша, але все ж небезпечна; позаду – велика зона, де водій повністю сліпий.

Зображення ілюструє "сліпі зони" (або "зони небезпеки") навколо великої вантажівки, де водій не може бачити інші транспортні засоби та людей. Ілюстрація: з відкритих джерел в обробці Авто24

Хто найбільш вразливий

За словами експертів, найчастіше саме в цих "невидимих полях" (див. приклад у відео нижче) опиняються: пішоходи, велосипедисти, мотоциклісти. Легкові автомобілі не виняток і, попри свої значно більше габарити від велосипедів, також потрапляють під агресивну дію "сліпих зон" важких машин.

Читайте також Що означають білі кола на дорозі: важливі зміни в ПДР

Як водіям зменшити ризик:

уникати різких маневрів, використовуйте всі дзеркала перед кожним;

робити "контрольні паузи" перед поворотом праворуч.

встановлювати додаткові оглядові системи (бокові камери, датчики присутності, спеціальні наліпки про мертві зони).

Алгоритм дій учасників дорожнього руху

Не зупиняйтесь поруч із великогабаритним транспортом, особливо праворуч.

із великогабаритним транспортом, особливо праворуч. Не рухайтесь впритул попереду або позаду.

попереду або позаду. Уникайте проїзду збоку , особливо під час маневру праворуч.

, особливо під час маневру праворуч. Залишайте "повітряний коридор" для безпечного руху.

Що радить Авто24

Не забувайте, що сліпі зони розташовані з усіх чотирьох боків вантажівки – попереду, позаду та з обох боків. Кожна з цих зон небезпечна і має власний розмір, куди не варто потрапляти.

Читайте також Червона лінія на трасі: що означає нова розмітка

Де і в яких межах чатує небезпека:

передня зона може простягатися на 6 метрів перед бампером;

задня зона може сягати майже 60 метрів позаду борта.

бокові зони тягнуться від дверей водія до середини причепа зліва, і набагато ширше справа.

Існує неписане правило:

Якщо ви не бачите водія вантажівки в його бічних дзеркалах, то він, швидше за все, не бачить вас.