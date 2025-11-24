Укр
Як не потрапити в сліпу зону вантажівки: писані та неписані правила

Укртрансбезпека в черговий раз порушила тему сліпих зон великогабаритних транспортних засобів, в яких щороку гине чи травмується багато людей.
Що таке сліпа або мертва зона фур і автобусів - Auto24

ФОТО: сайт corenalaw.com|

Найчастіше в мертвій зоні опиняются автівки та байкери

Валентин Ожго
Щоправда, в інформаційному повідомленні цього відомства статистика трагічних випадків в позиції "мертвих (сліпих) зон" великогабаритного транспорту не наведена.

Окремо за цією графою підрахунок не ведеться, облік такої аварійності підсумовується в розділі порушень правил маневрування. А воно за підсумками минулого року йде на другому місці, пропустивши вперед лише скоєння ДТП з перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (39,4% від усіх ДТП з тяжкими наслідками).

Фахівці Укртрансбезпеки в рамках "Тижня безпеки дорожнього руху" нагадали що мертві зони (або blind spots) виникають довкола великогабаритного транспорту, які водій фізично не бачить. І це найприкріші моменти в роботі водіїв.

Де "зникають" люди та машини

"Навіть найдосвідченіший керманич фури або великого автобуса має сліпі зони, де «зникають» люди та предмети", – зазначають експерти УТБ.

Де саме розташовані мертві зони:

  • попереду – перед кабіною;
  • з правого боку – найдовша й найнебезпечніша зона;
  • зліва – коротша, але все ж небезпечна;
  • позаду – велика зона, де водій повністю сліпий.

Зображення ілюструє "сліпі зони" (або "зони небезпеки") навколо великої вантажівки, де водій не може бачити інші транспортні засоби та людей. Ілюстрація: з відкритих джерел в обробці Авто24

Хто найбільш вразливий

За словами експертів, найчастіше саме в цих "невидимих полях" (див. приклад у відео нижче) опиняються: пішоходи, велосипедисти, мотоциклісти. Легкові автомобілі не виняток і, попри свої значно більше габарити від велосипедів, також потрапляють під агресивну дію "сліпих зон" важких машин.

Як водіям зменшити ризик:

  • уникати різких маневрів, використовуйте всі дзеркала перед кожним;
  • робити "контрольні паузи" перед поворотом праворуч.
  • встановлювати додаткові оглядові системи (бокові камери, датчики присутності, спеціальні наліпки про мертві зони).

Алгоритм дій учасників дорожнього руху

  • Не зупиняйтесь поруч із великогабаритним транспортом, особливо праворуч.
  • Не рухайтесь впритул попереду або позаду.
  • Уникайте проїзду збоку, особливо під час маневру праворуч.
  • Залишайте "повітряний коридор" для безпечного руху.

Що радить Авто24

Не забувайте, що сліпі зони розташовані з усіх чотирьох боків вантажівки – попереду, позаду та з обох боків. Кожна з цих зон небезпечна і має власний розмір, куди не варто потрапляти.

Де і в яких межах чатує небезпека:

  • передня зона може простягатися на 6 метрів перед бампером;
  • задня зона може сягати майже 60 метрів позаду борта.
  • бокові зони тягнуться від дверей водія до середини причепа зліва, і набагато ширше справа.

Існує неписане правило:

Якщо ви не бачите водія вантажівки в його бічних дзеркалах, то він, швидше за все, не бачить вас.

