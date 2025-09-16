Как открыть несколько категорий "прав" одновременно

Часто граждане обращаются с вопросом: сколько теоретических экзаменов нужно сдавать в сервисном центре МВД, если водительского удостоверения еще нет, но планируется одновременное открытие категорий B и C по самоподготовке?

Читайте также: Сколько дополнительных водительских категорий открыли украинцы в 2024 году: статистика

У Главном сервисном центре МВД уверяют, что для открытия каждой категории нужно сдавать по два экзамена: теоретический и практический. Если раньше категорий было всего пять, то сейчас их 14. А Верховная Рада предлагает увеличить их количество до 17.

Главный сервисный центр МВД разъясняет: открыть сразу несколько категорий возможно. Если вы выбрали путь самоподготовки, при обращении к администратору сервисного центра МВД для регистрации на экзамен обязательно нужно отметить, что планируете открывать сразу несколько категорий. В таком случае сдаются отдельные теоретические экзамены.

Это объясняется тем, что речь идет о различных типах транспортных средств, которые требуют отдельных знаний и навыков.

На этапе практической подготовки также сдавать нужно два экзамена: сначала по управлению легковым автомобилем, а затем – грузовым. Ведь практические навыки вождения этих транспортных средств отличаются.