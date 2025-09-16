Як відкрити кілька категорій "прав" одночасно

Часто громадяни звертаються із запитанням: скільки теоретичних іспитів потрібно складати в сервісному центрі МВС, якщо посвідчення водія ще немає, але планується одночасне відкриття категорій B і C за самопідготовкою?

Читайте також: Скільки додаткових водійських категорій відкрили українці у 2024 році: статистика

У Головному сервісному центрі МВС запевняють, що для відкриття кожної категорії потрібно складати по два іспити: теоретичний і практичний. Якщо раніше категорій було усього п’ять, то зараз їх 14. А Верховна Рада пропонує збільшити їх кількість до 17.

Головний сервісний центр МВС роз’яснює: відкрити одразу кілька категорій можливо. Якщо ви обрали шлях самопідготовки, під час звернення до адміністратора сервісного центру МВС для реєстрації на іспит обов’язково потрібно зазначити, що плануєте відкривати одразу декілька категорій. У такому випадку складаються окремі теоретичні іспити.

Це пояснюється тим, що йдеться про різні типи транспортних засобів, які потребують окремих знань і навичок.

На етапі практичної підготовки також складати потрібно два іспити: спочатку з керування легковим автомобілем, а потім – вантажним. Адже практичні навички водіння цих транспортних засобів відрізняються.