Владелец может воспользоваться фирменным приложением в своем смартфоне, чтобы попасть внутрь машины, но открывание вручную уже не будет таким, как раньше.

Батарейный Ford Mustang Mach-e, представленный дня назад, получил необычную систему открывания дверей. Вместо привычных ручек или новомодных на выдвижных стойках кроссовера размещены кнопки для разблокировки замков и небольшие “крючки”.

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Журналист Дэвид Трейси из Jalopnik показал, как работает необычная система открывания дверей. Кнопки размещены на передней и задней дверце, но сзади крючки скрыты в стойках, а спереди – выступают. Кроме того, новый электрокар Ford можно отпирать, запирать, заводить и глушить со смартфона. Аналогичная технология применяется уже во многих современных электромобилях, включая главного конкурента Mustang Mach-e – Tesla Model Y.

Ford открыл прием депозитов от желающих купить новинку. Пока доступны для заказа лишь полноприводные версии из ограниченной серии First Edition стоимостью 59 900 долларов. Позже линейку пополнят базовое исполнение за 43 тысячи и топовая версия GT за шестьдесят с половиной тысяч долларов.

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