Власник може скористатись фірмовим додатком у своєму смартфоні, щоб потрапити всередину машини, але відкривання вручну вже не буде таким, як раніше.

Батарейний Ford Mustang Mach-e, представлений дні назад, отримав незвичайну систему відкривання дверей. Замість звичних ручок чи новомодних висувних на стійках кросовера розміщені кнопки для розблокування замків і невеличкі “гачки”.

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Журналіст Девід Трейсі з Jalopnik показав, як працює незвичайна система відкривання дверей. Кнопки розміщені на передніх і задніх дверцятах, але ззаду гачки приховані у стійках, а спереду – виступають. Крім того, новий електрокар Ford можна відмикати, замикати, заводити та глушити зі смартфона. Аналогічна технологія застосовується вже у багатьох сучасних електромобілях, включаючи головного конкурента Mustang Mach-e – Tesla Model Y.



Ford вже відкрив прийом депозитів від охочих купити новинку. Поки доступні для замовлення лише повнопривідні версії з обмеженої серії First Edition вартістю 59 900 доларів. Пізніше лінійку поповнять базове виконання за 43 тисячі та топова версія GT за шістдесят з половиною тисяч доларів.

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