Как переносили фуру над крышами домов: видео

Водитель грузовика, очевидно, сбился с дороги. На одном из перекрестков он, вероятно, повернул не туда и заехал в такое узкое место переулка, откуда выехать уже не смог. Об этом рассказывают британские ресурсы и, в частности, bbc.com.

Автомобиль Volvo FH с полным полуприцепом семян попал в очень узкий перекресток на крутом холме, что отовсюду было окружено историческими зданиями.

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Следует отдать должное водителю. В крайне нервной ситуации он все-таки сохранил спокойствие и не пытался выехать на перекресток. Он просто остановил свой автопоезд в конце прямой и вызвал на помощь специалистов.

Спасатели приняли единственно правильное решение и, привлекая дополнительную технику и людей, начали подготовку к эвакуации фуры из ловушки. Во-первых, они взялись за разгрузку полуприцепа, поскольку он был слишком тяжелым.

Во-вторых, от полуприцепа отцепили тягач и тот, едва втиснувшись в крохотный перекресток, все-таки отъехал в карман боковой улицы.

Вот так выглядит плен магистрального тягача Volvo FH с трехосным полуприцепом. Фото: Бен Годфри

Освобождать прицеп решили многотонным краном с длиннющей телескопической стрелой. Поскольку рядом свободного места не было, то кран решили ставить на соседней улочке и уже оттуда осуществлять перевалку.

Тяжелый самоходный 80-тонный кран нужного размера стрелы нашелся в городе Труро в 80 километрах от села. Вся операция готовилась два дня – с утра понедельника до обеда среды. Именно столько времени нужно было для разгрузки полуприцепа, поиск автокрана нужной размерной группы, согласований и привлечений энергетиков, пожарных, медицинской службы и расчетов деталей операции.

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Энергетикам пришлось на некоторое время отключить от энергоснабжения почти три десятка домов, снимать в месте проведения операции воздушные линии электропередач. Это нужно было как для проезда автокрана к месту развертывания, так для переноса прицепа с одной улочки на другую.

Операция прошла успешно. Селу и зданиям не нанесен ущерб, крановщик и бригада стропальщиков в условиях плотной исторической застройки сработали ювелирно.

Освобождение магистральной фуры из узкого переулка завершилось без ущерба застройке, машине и людям. Фото: bbc.com

Транспортная компания обнародовала публичную благодарность жителям села, которые не только с пониманием отнеслись к этому событию, но и приняли, бесплатно разместили у себя водителя, пока он ждал помощи.

После инцидента жители села ходатайствовали об установлении соответствующих указателей на въезде в населенный пункт. Там относительно грузового транспорта есть только синяя информационная табличка, которая никакого запрета на движение грузовиков не накладывает.

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Установка ограничительного знака положит конец таким инцидентам, поскольку это уже не первый случай. В 2007 году точно на том же месте застряла рефрижераторная фура испанской транспортной компании. Тогда транспортное средство также пришлось вызволять, поднимая его над крышами зданий.