Як переносили фуру над дахами будинків: відео

Водій вантажівки, вочевидь, збився з дороги. На одному з перехресть він, ймовірно, повернув не туди й заїхав у таке вузьке місце провулка, звідки виїхати вже не зміг. Про це розповідають британські ресурси та, зокрема, bbc.com.

Автомобіль Volvo FH з повним напівпричепом насіння потрапив у дуже вузьке перехрестя на крутому пагорбі, що звідусіль було оточене історичними будівлями.

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Слід віддати належне водієві. У вкрай нервовій ситуації він все-таки зберіг спокій і не намагався виїхати на перехрестя. Він просто зупинив свій автопоїзд у кінці прямої та викликав на допомогу спеціалістів.

Рятувальники ухвалили єдине правильне рішення й, долучивши додаткову техніку та людей, почали підготовку до евакуації фури з пастки. По-перше, вони взялися за розвантаження напівпричепа, оскільки він був занадто важким.

По-друге, від напівпричепа відчепили тягач і той, ледь втиснувшись в крихітне перехрестя, все-таки від’їхав в кишеню бічної вулиці.

Ось так виглядає полон магістрального тягача Volvo FH з тривісним напівпричепом. Фото: Бен Годфрі

Визволяти причіп вирішили багатотонним краном з довжелезною телескопічною стрілою. Оскільки поряд вільного місця не було, то кран надумали ставити на сусідній вуличці й вже звідти здійснювати перевалку.

Важкий самохідний 80-тонний кран потрібного розміру стріли знайшовся у місті Труро за 80 кілометрів від села. Вся операція готувалася два дні – з ранку понеділка до обіду середи. Саме стільки часу потрібно було для розвантаження напівпричепа, пошук автокрана потрібної розмірної групи, погоджень й залучень енергетиків, пожежників, медичної служби та розрахунків деталей операції.

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Енергетикам довелося на деякий час відключити від енергопостачання майже три десятки будинків, знімати в місці проведення операції повітряні лінії електропередач. Це потрібно було як для проїзду автокрана до місця розгортання, так для перенесення причепа з однієї вулички на іншу.

Операція пройшла успішно. Селу та будівлям не завдано шкоди, кранівник та бригада стропальників в умовах щільної історичної забудови спрацювали ювелірно.

Визволення магістральної фури з вузького провулка завершилося без шкоди забудові, машині та людям. Фото: bbc.com

Транспортна компанія оприлюднила публічну подяку мешканцям села, які не лише з розумінням поставилися до цієї події, а й прийняли, безплатно розмістили у себе водія, поки він чекав на допомогу.

Після інциденту жителі села порушили клопотання про встановлення відповідних вказівників на в’їзді до населеного пункту. Там щодо вантажного транспорту є лише синя інформаційна табличка, яка ніякої заборони на рух вантажівок не накладає.

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Встановлення обмежувального знаку покладе край таким інцидентам, оскільки це вже не перший випадок. У 2007 році точно на тому ж місці застрягла рефрижераторна фура іспанської транспортної компанії. Тоді транспортний засіб також довелося визволяти, піднімаючи його над дахами будівель.