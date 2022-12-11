Тот, кому в эти дни удалось приобрести электрогенератор, может столкнуться с проблемой: как доставить его домой. Но даже если по габаритам он соразмерен с объемом багажника вашей машины, не спешите радоваться – согласуйте сначала несколько нюансов.

Бензиновый генератор – предмет не очень удобный для перевозки в легковой машине. Между тем только на первый взгляд кажется, что после доставки из магазина возить куда-то еще вашу мини-электростанцию не придется.

Меньше всего подходит для перевозки бензогенератора кузов седан: у многих современных моделей окажется малым проём крышки багажника.

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На самом деле, очень скоро после покупки может оказаться, что вам нужно взять свои "генерирующие мощности" с собой: на дачу, на другую квартиру, в ремонт или на обслуживание, в эвакуацию в конце концов - не заказывать же для этого грузовой бус? Тем более не факт, что в условиях войны вам удастся найти исполнителя этой услуги.

Почему это непросто

Портативный генератор бытовой мощностью 2,5 – 4,5 кВт имеет габариты от 60х50х50 см и вес порядка 40–80 кг без горючего. Этого вполне достаточно, чтобы получить проблемы при транспортировке агрегата в среднестатистическом семейном автомобиле. Вам будет непросто:

Погрузить генератор . Тяжелую конструкцию придется поднимать на высоту от 0,5 до 1,0 метра, протискивать в проем багажника и размещать ее внутри.

Перевозить . Надо обеспечить, чтобы этот тяжелый предмет не "ездил" по машине, не переворачивался в поворотах и в случае резкого торможения не прижал кого-то из людей в машине своим весом.

Извлечь генератор из багажника . Во многих машинах вытащить "гену" будет труднее, чем загрузить - помешает глубина багажника и малое проем его крышки.

Идеальный вариант: низкий и ровный пол багажника кузова универсал плюс генератор, "травмобезопасно" упакованный в штатную коробку.

В чем угроза для машины

Трудно будет не только вам, но и вашему автомобилю. Такой груз, как генератор, недружелюбен к типичным семейным авто. Помните об угрозе:

поцарапать бампер, порог и обивку багажника;

проломить пол багажника;

испачкать обивку или залить ее горюче-смазочными материалами – например, через дренажное отверстие пробки бензобака или заливную (мерную) пробку картера. Причем даже небольшое количество нефтепродукта, в частности бензина, способно надолго испортить атмосферу в машине и ковер в багажнике.

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Что делать

Подготовиться к перевозке собственной электростанции лучше заранее, направляясь в магазин или на почту за покупкой. Надо будет:

Приготовить одеяло, плед или другую плотную ткань для защиты обивки и пластика. Очень возможно, что генератор во время движения сдвинется по багажнику и начнет царапать его обивку;

Если генератор тяжелый – скажем, более 60 кг, убедитесь, что его ножки (опоры) не вгибают пол багажника в отдельных местах. Если да, подумайте о листе толстой фанеры или нескольких дощечках, чтобы подложить их под генератор.

Застелите вашей тканью нижнюю часть проема багажника, возможно, бампер и пол в багажнике. Полезно иметь еще одно одеяло, чтобы прикрыть им генератор по бокам – для защиты обивки бортов багажника.

Если бак и картер генератора не пусты, стоит застелить пол багажника также крепкой пленкой, на случай, если топливо или масло прольётся.

Максимально аккуратным водителям понравится такой чехол во весь багажник. Он пригодится не только для перевозки генератора, но и, к примеру, дров.

Несколько лайфхаков по перевозке генератора

Через дверь . У некоторых автомобилей дверь гораздо шире, чем проем багажника. Так что если дверь распахивается достаточно широко, можно попытаться расположить громоздкую покупку на сиденье. Приняв, конечно, меры по защите интерьера.

По частям . Если генератор “не проходит” в машину совсем немного, возможно, удастся его частично разобрать? Бывает, что удается демонтировать колеса, бак, ручку для переноски и т.д.

Вверх ногами. В принципе, ничто не мешает на какое-то (конечно, непродолжительное) время положить девайс на бок, а то и вверх ногами. Правда, перед полным переворотом лучше заручиться одобрением со стороны продавца-консультанта в салоне по продаже генераторов, хорошо знающего конструкцию вашей модели. Ведь многие бензогенераторы сейчас четырехтактные, то есть имеют внутри масло.

Тяжелые модели генераторов (мощностью более 3,0 кВт) иногда имеют колеса и ручки для перемещения. Ради компактности их можно демонтировать.

Рекомендация Авто 24

В перевозках генератора не прибегайте к методу "любой ценой": когда война закончится, вам захочется видеть ваш автомобиль с целой обивкой багажника и без царапин на бампере. Так что учтите все защитные меры, о которых говорится в статье выше. И возможно, стоит пригласить хотя бы одного помощника – вдвоем, когда на каждого человека будет приходиться меньше веса, будет проще контролировать перемещение тяжелого багажа и его опасные приближения к панелям автомобиля.

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