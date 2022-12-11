Той, кому в ці дні пощастило придбати електричний генератор з ДВЗ, може зіткнутися з проблемою: як доставити його додому. Але навіть якщо за габаритами він співрозмірний з об’ємом багажника вашого авто, не поспішайте радіти – узгодьте спочатку декілька нюансів.

Бензиновий чи дизель-генератор – предмет не дуже зручний для перевезення в легковій машині. Між тим, лише на перший погляд здається, що після доставки з магазину возити кудись ще вашу міні-електростанцію не доведеться.

Найменше підходить для перевезення бензогенератора кузов седан: у багатьох сучасних моделей буде замалим проріз кришки.

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Насправді, дуже скоро після купівлі може виявитися, що вам потрібно взяти свої “генеруючі потужності” із собою: на дачу, на іншу квартиру, в ремонт чи на обслуговування, в евакуацію врешті-решт – не замовляти ж для цього вантажний бус? Тим більше в умовах війни навряд чи вам вдасться знайти виконавця цієї послуги.

Чому це непросто

Портативний генератор побутової потужності 2,5 – 4,5 кВт має габарити від 60х50х50 см та вагу порядку 40–80 кг без пального. Цього цілком достатньо, щоб отримати проблеми при транспортуванні його в середньостатистичному сімейному автомобілі. Вам буде непросто:

Завантажити генератор . Важку конструкцію доведеться підіймати на висоту від 0,5 до 1,0 метри, протискувати в проріз багажника та розміщувати її всередині.

Перевезення . Треба забезпечити, щоб цей важкий предмет не “їздив” по машині, на перекидався у поворотах і у випадку різкого гальмування не притиснув когось з людей у машині своєю вагою.

Вилучення генератора з багажника. У багатьох машинах витягти “гену” буде важче, ніж завантажити – на заваді стоятиме глибина багажника та малий отвір його кришки.

Ідеальний варіант: низька і рівна підлога багажника кузова універсал плюс генератор, “травмобезпечно” упакований в штатну коробку.

У чому загроза для машини

Важко буде не лише вам, а й вашому автомобілю. Такий вантаж, як генератор, не дружній до типового сімейного авто. Пам’ятайте про загрозу:

подряпати бампер, поріг та оббивку багажника;

проломити підлогу багажника;

вимазати оббивку або залити її пально-мастильними матеріалами – наприклад, через дренажний отвір пробки бензобака або заливну (мірну) пробку картера. Причому навіть невелика кількість нафтопродукту, зокрема бензину, здатна надовго зіпсувати атмосферу в машині й килим у багажнику.

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Що робити

Підготуватися до перевезення власної електростанції краще завчасно, ще прямуючи у магазин чи на пошту за покупкою. Треба буде:

Приготувати ковдру, плед або іншу цупку тканину для захисту оббивки та пластика. Дуже можливо, що генератор під час руху зсунеться по багажнику і почне дряпати його оббивку;

Якщо генератор важкий – скажімо, понад 60 кг, переконайтеся, що його ніжки (опори) не вгинають підлогу багажника в окремих місцях. Якщо так, подумайте про лист товстої фанери або кілька дошок, щоб підкласти їх під генератор.

Застелити вашою тканиною нижню частину прорізу багажника, можливо, бампер та підлогу у багажнику. Корисно буде мати ще одну ковдру, щоб прикрити нею генератор з боків – для захисту оббивки бортів багажника.

Якщо бак та картер генератора не порожні, варто застелити підлогу багажника також міцною плівкою, на випадок, якщо пальне чи олива пролляється.

Максимально акуратним водіям сподобається такий чохол на весь багажник. Він знадобиться не лише для перевезення генератора, а й, наприклад, дров.

Кілька лайфхаків з перевезення генератора

Через двері. У деяких автомобілів двері набагато ширші, ніж проріз багажника. Тож якщо двері відкриваються достатньо широко, можна спробувати розташувати громіздку покупку на сидінні. Вживши, звісно, заходів для захисту сидіння.

Частинами. Якщо генератор “не проходить” у машину зовсім небагато, можливо, вдасться його частково розібрати? Буває, що вдається демонтувати колеса, бак, ручку для перенесення тощо.

Догори дригом. В принципі, ніщо не заважає на якійсь (звісно, нетривалий) час перекинути девайс на бік, а то й догори дригом. Щоправда, перед повним переворотом краще заручитися ухвалою з боку продавця-консультанта у салоні з продажу генераторів, який добре знає конструкцію вашої моделі. Адже більшість бензогенераторів зараз чотиритактні, тобто мають усередині оливу.

Важкі моделі генераторів (потужністю понад 3,0 кВт) іноді мають колеса та ручки для переміщення. Заради компактності їх можна демонтувати.

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У перевезеннях генератора не вдавайтесь до методу “за будь-яку ціну”: колись війна закінчиться, і вам захочеться бачити ваш автомобіль з цілою оббивкою багажника і без подряпин на бампері. Тож врахуйте всі захисні заходи, про які йдеться у статті вище. І можливо, варто запросити бодай одного помічника – удвох, коли на кожну особу припадатиме менше ваги, буде простіше контролювати переміщення важкого багажу і його небезпечні наближення до панелей автомобіля.

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