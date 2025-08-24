Как перевозят длинные трамваи: видео

Конструкторы Faymonville создали для перевозки рельсового транспорта прицепную систему соответствующих размеров. Как говорится на сайте производителя, эта разработка с многочисленными высокотехнологичными функциями является результатом идеального сотрудничества между производителем и конечным потребителем.

В базе передней тележки стоят две маятниковые оси типа PA-X. Это обеспечивает минимальную высоту загрузки 790 мм, ход 600 мм и 60-градусный угол поворота руля для оптимальных маневров передней части автопоезда.

Высокотехнологичной стала и следующая 7-осная платформа. Это имеет большое значение для перевозки особо длинных трамваев. У некоторых производителей городского рельсового электротранспорта общая длина трехвагонных ТС может достигать до 50 метров.

Благодаря коленчатым осям высота загрузки в положении для движения уменьшается до 740 миллиметров. Грузовая платформа адаптируется к необходимой длине с помощью прочных удлиняющих балок. Их можно устанавливать или снимать без вилочных погрузчиков или кранов благодаря складным устройствам.

Четырехосный 540-сильный магистральный тягач Volvo FH с прицепной системой Faymonville CombiMAX 2+7 и трамваем Stadler 7001 на платформе. Фото: Крис Вестердуин

Регулируемая система рулевого управления с гидравлическим контррулевым управлением обеспечивает идеальную координацию между секциями прицепа с маятниковыми и коленчатыми осями даже в расширенной комбинации. Правда, курс обучения автоперевозчик должен у производителя прицепной системы пройти.

Первым владельцем нового прицепа стала нидерландская компания Van der Vlist, которая ведет свой отсчет с 1930 года. Перевозчик осуществил на CombiMAX первую транспортно-логистическую операцию – перевозку в Гаагу 40-метрового трамвая весом 65 тонн.

Транспортировка прошла успешно и показательно (см. видео внизу, автор: Тьерд Споор). Несмотря на прибытие в Гаагу в ночное время, увидеть процесс прохождения длинномера с более 40-метровым трамваем, вышли много людей. Всем было интересно, а как такой автопоезд впишется в повороты.

Вооружившись камерами в телефонах и фотоаппаратами, чтобы зафиксировать этот исторический момент, народ с интересом наблюдал за действиями водителя и его внешнего помощника с пультом дистанционного управления, который вносил дополнительные коррективы в маневры техники.

Специальный раскладной пандус с рельсами на корме позволяет затянуть трамвай на платформу, а затем вытянуть его в разгрузке. Фото: Faymonville

Не очень быстро, но все повороты на перекрестках магистральный тягач прошел без повреждений, вызывая оживленные отзывы и аплодисменты мастерству водителя и его помощника с пультом ДУ.

Разгрузка в депо проблем не вызвала, поскольку недавно разработанная низкорамная платформа оборудована специальным раскладным рельсовым пандусом. Уже на земле новенький трамвай на отведенное место возле 20-го ремонтно-транспортного бокса отбуксировал рельсово-шинный Mercedes-Benz Unimog. Там была осуществлена заводская расконсервация пассажирской машины и ее подготовка к обкатке.