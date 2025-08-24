Як перевозять довгі трамваї: відео

Конструктори Faymonville створили для перевезення рейкового транспорту причіпну систему відповідних розмірів. Як йдеться на сайті виробника, ця розробка з численними високотехнологічними функціями є результатом ідеальної співпраці між виробником та кінцевим споживачем.

В базі переднього візка стоять дві маятникові вісі типу PA-X. Це забезпечує мінімальну висоту завантаження 790 мм, хід 600 мм та 60-градусний кут повороту керма для оптимальних маневрів передньої частини автопоїзда.

Високотехнологічною стала й наступна 7-вісна платформа. Це має велике значення для перевезення особливо довгих трамваїв. У деяких виробників міського рейкового електротранспорту загальна довжина тривагонних ТЗ може сягати до 50 метрів.

Завдяки колінчастим осям висота завантаження в положенні для руху зменшується до 740 міліметрів. Вантажна платформа адаптується до необхідної довжини за допомогою міцних подовжуючих балок. Їх можна встановлювати або знімати без вилкових навантажувачів або кранів завдяки складним пристроям.

Чотиривісний 540-сильний магістральний тягач Volvo FH з причіпною системою Faymonville CombiMAX 2+7 і трамваєм Stadler 7001 на платформі. Фото: Кріс Вестердуїн

Регульована система рульового керування з гідравлічним контркермуванням забезпечує ідеальну координацію між секціями причепа з маятниковими та колінчастими осями навіть у розширеній комбінації. Щоправда, курс навчання автоперевізник має у виробника причіпної системи пройти.

Першим власником нового причепа стала нідерландська компанія Van der Vlist, що веде свій відлік з 1930 року. Перевізник здійснив на CombiMAX першу транспортно-логістичну операцію – перевезення у в Гаагу 40-метрового трамвая вагою 65 тонн.

Транспортування пройшло успішно та показово (див. відео внизу, автор: Т'єрд Споор). Попри прибуття до Гааги в нічний час, побачити процес проходження довгоміра з понад 40-метровим трамваєм, вийшли багато людей. Усім було цікаво, а як такий автопоїзд впишеться в повороти.

Озброївшись камерами в телефонах та фотоапаратами, щоб зафіксувати цей історичний момент, люд з цікавістю спостерігав за діями водія та його зовнішнього помічника з пультом дистанційного керування, котрий вносив додаткові корективи в маневри техніки.

Спеціальний розкладний пандус з рейками на кормі дозволяє затягнути трамвай на платформу, а потім витягнути його в розвантаженні. Фото: Faymonville

Не дуже швидко, але усі повороти на перехрестях магістральний тягач пройшов без пошкоджень, викликаючи жваві відгуки та оплески майстерності водія та його помічника з пультом ДУ.

Розвантаження в депо проблем не викликало, оскільки нещодавно розроблена низькорамна платформа обладнана спеціальним розкладним рейковим пандусом. Уже на землі новенький трамвай на відведене місце біля 20-го ремонтно-транспортного боксу відбуксирував рейково-шинний Mercedes-Benz Unimog. Там було здійснено заводську розконсервацію пасажирської машини та її підготовку до обкатки.