Почему стоит совершить несколько осенних автомобильных дел уже сейчас? Прежде всего потому, что этому способствует теплая и сухая погода сентября. А во-вторых, потому, что осень может проявить свой неласковый характер неожиданно – и тогда эти работы все равно придется сделать, но уже в авральном режиме, то есть с низким качеством и за счет других важных дел.

Мелкие работы по обслуживанию и ремонту можно выполнять своими силами. Большинство операций вполне доступны даже для неопытного владельца.

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Жидкости. Уделите внимание рабочим жидкостям. Если в бачке омывателя у вас летняя "омывайка" или вода, ее лучше слить или развести концентратом зимней жидкости. Если бачок замерзнет, ​​растопить лед будет непросто. Заодно проконтролируйте уровни масла в двигателе и АКП, тормозной жидкости, жидкости усилителя руля и антифриза. Нелишне будет проверить срок эксплуатации жидкостей – возможно, их уже пора заменить.

Стеклоочистители. Осенью и зимой от щеток будет зависеть ваша безопасность, поэтому необходимо осмотреть их резиновые лезвия и состояние шарниров каркаса. Не факт, что щетки нужно менять каждый сезон, возможно, относительно "свежие" стеклоочистители успешно прослужат следующую зиму, но информация об их состоянии не будет лишней.

Не все знают, что рабочие жидкости нужно заменять каждые три-четыре года (точнее, согласно заводскому мануалу). Для их проверки есть особые приборы.

Уборка в салоне. Пока нет дождей и холодов, сделайте генеральную уборку в салоне. Пыль, грязь, старые салфетки и случайные бумажки под сиденьями и ковриками в дождливую погоду станут рассадником плесени, а главное – сырости. Которая, как известно, первый друг коррозии. Если вы созрели до химчистки – сделайте и ее, пока еще есть теплые сухие дни, чтобы сиденья хорошо высохли на солнце.

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Электрооборудование. Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора – при заглушенном двигателе и при работающем. После ночного отдыха АКБ должна показать не менее 12,5 В, при работающем моторе в сети должно быть 13,9 – 14,5 В. Если что-то не так, посетите электрика, потому что зимой бортовая энергетика испытывает дополнительные нагрузки.

Шины. Самое время найти свои зимние шины и проинспектировать их. Если они не кривые, без "шишек" и порезов, а протектор достаточно глубокий (по украинским ПДД минимум 1,6 мм, в некоторых странах Европы - 4 мм), они послужат вам и следующей зимой. Удалите из протектора гвозди и камешки, и если “зима” обута на собственные диски, посетите шиномонтаж для балансировки колес. С наступлением морозов, когда на шиномонтажах вырастут очереди, вам достаточно будет только установить готовые к эксплуатации колеса.

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Если вам не хочется тратить время на осенние хлопоты с автомобилем, можно обратиться на СТО. На некоторых официальных станциях даже существует сервисный пакет под условным названием "Осень".

Если периодически контролировать состояние автомобиля и превентивно заменять изношенные детали, вероятность поломки в дороге будет минимальной.

Рекомендация “Авто 24”

Конечно, можно не заморачиваться и всего этого не делать – ничего страшного не произойдет: к счастью, наши автомобили в специальном сезонном обслуживании давно уже нуждаются. Но элементарные подготовительные работы помогут нам перейти в холодный сезон без нежелательных сюрпризов. Особенно если автомобиль не очень новый и периодически требует внимания даже без перепадов температуры воздуха, влажности, сугробов и наледей.

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