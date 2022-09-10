Чому варто зробити кілька осінніх автомобільних справ вже зараз? Перш за все тому, що цьому сприяє тепла та суха погода вересня. А по-друге тому, що осінь може проявити свій неласкавий характер зненацька – і тоді ці роботи все одно доведеться зробити, але вже в авральному режимі, тобто з низькою якістю та за рахунок інших важливих справ.

Дрібні роботи з обслуговування та ремонту автомобіля можна виконувати власними силами. Більшість операцій цілком доступні навіть для недосвідченого власника.

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Рідини. Зверніть увагу на робочі рідини. Якщо в бачку омивача у вас літня “омивайка” або вода, її краще злити або розвести концентратом зимової рідини. Якщо бачок замерзне, розтопили лід буде непросто. Заразом проконтролюйте рівні оливи у двигуні і АКП, гальмівної рідини, рідини підсилювача керма та антифризу. Не зайвим буде перевірити термін експлуатації рідин – можливо, їх вже треба замінити.

Склоочищувачі. Восени та взимку від “двірників” буде залежати ваша безпека, тому треба обдивитися їхні гумові леза та стан шарнірів. Не факт, що щітки треба міняти щосезону, можливо, “свіжі” склоочисники успішно прослужать наступну зиму, але інформація про їхній стан не буде зайвою.

Не всі знають, що робочі рідини треба заміняти кожні три-чотири роки (точніше – згідно заводського мануалу). Для перевірки існують спеціальні прилади.

Прибирання в салоні. Поки немає дощів та холодів, зробіть генеральне прибирання в салоні. Пил, бруд, старі серветки та випадкові папірці під сидіннями та килимками у дощову погоду стануть розплідниками плісняви та сирості. Яка, як відомо, перший друг корозії. Якщо ви дозріли до хімчистки – зробіть і її, поки ще є теплі сухі дні, щоб сидіння добре висохли на сонечку.

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Електрообладнання . Заміряйте напругу на клемах акумулятора – при заглушеному двигуні і при працюючому. Після нічного відпочинку АКБ має показати не менше 12,5 В, при працюючому мотор в мережі має бути 13,9 – 14,5 В. Якщо щось не так, відвідайте електрика, бо взимку бортова енергетика зазнає додаткових навантажень.

Шини. Саме час знайти свої зимові шини і проінспектувати їх. Якщо вони не криві, без “гуль” і порізів, а протектор достатньо глибокий (за українськими ПДР мінімум 1,6 мм, у деяких країнах Європи – 4 мм), вони послужать вам і наступної зими. Видаліть з протектора цвяхи та камінчики, і якщо “зима” взута на власні диски, відвідайте шиномонтаж для балансування коліс. З настанням морозів, коли на шиномонтажах виростуть черги, вам достатньо буде лише встановити готові до експлуатації колеса.

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Якщо вам не хочеться самому витрачати час на осінні клопоти з автомобілем, можна звернутись на СТО. На деяких офіційних станціях навіть існує сервісний пакет під умовною назвою “Осінь”.

Якщо періодично контролювати стан автомобіля і превентивно заміняти зношені деталі, ймовірність поламки в дорозі буде мінімальною.

Рекомендація “Авто 24”

Звісно, можна всього цього не робити – нічого страшного не станеться: на щастя, наші автомобілі сезонного обслуговування давно вже потребують. Але елементарні підготовчі роботи допоможуть нам перейти до холодного сезону без небажаних сюрпризів. Особливо, якщо автомобіль не дуже новий і періодично потребує уваги навіть без перепадів температури, високої вологості, заметів та льоду на дорозі.

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