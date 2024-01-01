Как пограничники тестируют украинский вездеход-амфибию "Безумный кочевник": видео

Испытания идут в экстремальных условиях эксплуатации. Пограничники выбирают труднодоступную и практически малопроходимую местность с различным рельефом.

Как сообщает пресс-служба Пограничных войск, машину загоняли в непроходимое болото, гоняли по оврагам, холмам, песчаным дорогам, кустарникам и даже водоемам.

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На всех тестовых этапах Nomad (Кочевник) получил положительные отзывы. "Эти машины эффективны там, где обычная техника бессильна", – отметил пограничник-водитель Николай.

Это еще довоенная разработка. Компания Mad Nomad тогда разрабатывала вездеход для лесников, геологов, егерей, рыбаков, охотников, путешественников, спасателей и, конечно, пограничников. Правда, на то время кевларовая ливрея не предусматривалась, хотя до армейской версии довести эту машину не сложно.

С небольшими доработками под специфику пограничной службы амфибия пригодится во время выполнения боевых задач и охраны границы. Здесь всего две двери – передние и кормовые. Салон рассчитан на шесть человек (5+1).

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Амфибия имеет мощный силовой блок – турбодизельный мотор Cummins 2,8 ISF под 130 л.с. и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Этот двигатель в союзе с КПП производит 310 Нм и выдает на колесах почти 10 000 Нм крутящего момента.

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Для системы подкачки колес разработчики нашли интересное решение, подключив два автономных компрессора. Но едва ли не самый большой постулат привлекательности – в способности буксировки.

Имея собственную массу в 2,2 тонны, Nomad буксирует технику со значительно большим весом. На еще довоенных испытаниях "Defense Express" (см. видео внизу) амфибия потянула в одной связке БТР-3 и Дозор-Б общей массой 20 тонн.

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Автомобиль с кузовом из композитного материала на полиэфирной основе и запатентованной трансмиссией с центральным и колесными редукторами может по суше двигаться со скоростью до 50 км/ч, на воде - до 7 км/ч.