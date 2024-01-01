Як прикордонники тестують український всюдихід-амфібію "Шалений кочівник": відео

Випробування йдуть в екстремальних умовах експлуатації. Прикордонники вибирають важкодоступну й практично малопрохідну місцевість з різним рельєфом.

Як повідомляє пресслужба Прикордонних військ, машину заганяли в непрохідне болото, ганяли по ярах, пагорбах, піщаних дорогах, чагарниках і навіть водоймах.

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На всіх тестових етапах Nomad (Кочівник) отримав схвальні відгуки. "Ці машини ефективні там, де звичайна техніка безсила", – зазначив прикордонник-водій Микола.

Це ще довоєнна розробка. Компанія Mad Nomad тоді розробляла всюдихід для лісівників, геологів, єгерів, рибалок, мисливців, мандрівників, рятувальників і, звісно, прикордонників. Щоправда, на той час з кевларова ліврея не передбачалася, хоча до армійської версії довести цю машину не складно.

З невеликими доопрацюваннями під специфіку прикордонної служби амфібія стане у пригоді під час виконання бойових завдань та охорони кордон. Тут всього двоє дверей – передні й кормові. Салон розрахований на шість осіб (5+1).

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Амфібія має потужний силовий блок – турбодизельний мотор Cummins 2,8 ISF під 130 к.с. та 6-ступеневу механічну коробку передач. Цей двигун в союзі з КПП виробляє 310 Нм й видає на колесах майже 10 000 Нм крутного моменту.

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Для системи підкачування коліс розробники знайшли цікаве рішення, долучивши два автономних компресори. Але чи не найбільший постулат привабливості – в спроможності буксирування.

Маючи власну масу у 2,2 тонни, Nomad буксирує техніку зі значно більшою вагою. На ще довоєнних випробуваннях "Defense Express" (див. відео внизу) амфібія потягнула в одній зв’язці БТР-3 та Дозор-Б загальною масою 20 тонн.

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Автомобіль із кузовом з композитного матеріалу на поліефірній основі та запатентованою трансмісією з центральним та колісними редукторами може по суходолу рухатися зі швидкістю до 50 км/год, на воді — до 7 км/год.