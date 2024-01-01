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Как покупатели отечественной техники могут получить возврат 15% ее стоимости

Кэшбек на украинские товары действует также на автомобильную технику, энергетическое оборудование и спецтехнику. Стоимость этих товаров отечественного производства отныне будет частично компенсирована – государство вернет 15% от затраченной суммы.
Кэшбэк на отечественную техники 15%: как получить - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Государство вернет 15% от затраченной суммы на отечественную технику

Валентин Ожго
logo1 октября, 09:38
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Новая правительственная программа призвана помочь украинским предприятиям и организациям, которые покупают транспорт и энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

Процедура частичного погашения расходов на товары этой группы распространяется с даты старта этой программы до 1 декабря 2024 году. Для получения компенсации нужно оформить заявку до 5 декабря с.г.

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На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах имеющегося бюджетного финансирования.

Получить компенсации покупатели смогут за:

  • колесную технику
  • автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
  • автоцистерны - в т.ч. для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
  • фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы прицепы и полуприцепы;

  • строительную, коммунальную и специальную технику
  • краны, в т.ч. башенные, землеройные машины;
  • погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
  • мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
  • машины для механизированного разминирования (в т.ч. роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

  • энергетическое оборудование
  • промышленные системы накопления электрической энергии;
  • солнечные панели, электростанции, коллекторы коллекторы;
  • ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;
  • ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
  • трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые насосы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры,
  • приборы учета;

Для развертывания программы производителям для участия в этом проекте нужно подать заявку в Минэкономики в электронной форме. Там должен быть перечень товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов.

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В пакете документов производители подают:

  • информацию о степени локализации;
  • калькуляцию себестоимости;
  • информацию о технологических операциях;
  • расчет удельного веса расходов на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в соответствующем публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа.

"В рамках программы "Сделано в Украине" государство уже компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы - Правительство частично компенсирует 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной, строительной, коммунальной и специальной техники. Приобщиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", – отметила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Покупателям для получения компенсации необходимо:

  • оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;
  • подать в банк заявление на получение компенсации;
  • подать, в качестве подтверждения копию платежного документа и акт приема-передачи техники и оборудования.

Есть одна существенная деталь, на которую стоит обратить внимание. На компенсацию не имеют права "предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или Беларусью предприятия, которые имеют просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работают на территории активных боевых действий и т.д.".

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Техника и оборудование, за приобретение которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Если это произойдет, то покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.

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