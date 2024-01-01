Как покупатели отечественной техники могут получить возврат 15% ее стоимости

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Государство вернет 15% от затраченной суммы на отечественную технику
Новая правительственная программа призвана помочь украинским предприятиям и организациям, которые покупают транспорт и энергооборудование для автономной работы своих предприятий.
Процедура частичного погашения расходов на товары этой группы распространяется с даты старта этой программы до 1 декабря 2024 году. Для получения компенсации нужно оформить заявку до 5 декабря с.г.
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На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах имеющегося бюджетного финансирования.
Получить компенсации покупатели смогут за:
- колесную технику
- автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
- автоцистерны - в т.ч. для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
- фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы прицепы и полуприцепы;
- строительную, коммунальную и специальную технику
- краны, в т.ч. башенные, землеройные машины;
- погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
- мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
- машины для механизированного разминирования (в т.ч. роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.
- энергетическое оборудование
- промышленные системы накопления электрической энергии;
- солнечные панели, электростанции, коллекторы коллекторы;
- ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;
- ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
- трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые насосы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры,
- приборы учета;
Для развертывания программы производителям для участия в этом проекте нужно подать заявку в Минэкономики в электронной форме. Там должен быть перечень товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов.
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В пакете документов производители подают:
- информацию о степени локализации;
- калькуляцию себестоимости;
- информацию о технологических операциях;
- расчет удельного веса расходов на оплату труда и другие.
После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в соответствующем публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа.
"В рамках программы "Сделано в Украине" государство уже компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы - Правительство частично компенсирует 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной, строительной, коммунальной и специальной техники. Приобщиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", – отметила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
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Покупателям для получения компенсации необходимо:
- оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;
- подать в банк заявление на получение компенсации;
- подать, в качестве подтверждения копию платежного документа и акт приема-передачи техники и оборудования.
Есть одна существенная деталь, на которую стоит обратить внимание. На компенсацию не имеют права "предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или Беларусью предприятия, которые имеют просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работают на территории активных боевых действий и т.д.".
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Техника и оборудование, за приобретение которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Если это произойдет, то покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.