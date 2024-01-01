Как покупатели отечественной техники могут получить возврат 15% ее стоимости

Новая правительственная программа призвана помочь украинским предприятиям и организациям, которые покупают транспорт и энергооборудование для автономной работы своих предприятий.

Процедура частичного погашения расходов на товары этой группы распространяется с даты старта этой программы до 1 декабря 2024 году. Для получения компенсации нужно оформить заявку до 5 декабря с.г.

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На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах имеющегося бюджетного финансирования.

Получить компенсации покупатели смогут за:

колесную технику

автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

автоцистерны - в т.ч. для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы прицепы и полуприцепы;

строительную, коммунальную и специальную технику

краны, в т.ч. башенные, землеройные машины;

погрузчики и экскаваторы-погрузчики;

мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;

машины для механизированного разминирования (в т.ч. роботизированные) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

энергетическое оборудование

промышленные системы накопления электрической энергии;

солнечные панели, электростанции, коллекторы коллекторы;

ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;

ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые насосы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры,

приборы учета;

Для развертывания программы производителям для участия в этом проекте нужно подать заявку в Минэкономики в электронной форме. Там должен быть перечень товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов.

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В пакете документов производители подают:

информацию о степени локализации;

калькуляцию себестоимости;

информацию о технологических операциях;

расчет удельного веса расходов на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в соответствующем публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа.

"В рамках программы "Сделано в Украине" государство уже компенсирует агропроизводителям часть средств за приобретенную сельхозтехнику украинского производства. Сейчас мы делаем новый значительный шаг в развитии этой программы - Правительство частично компенсирует 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной, строительной, коммунальной и специальной техники. Приобщиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", – отметила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Покупателям для получения компенсации необходимо:

оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;

подать в банк заявление на получение компенсации;

подать, в качестве подтверждения копию платежного документа и акт приема-передачи техники и оборудования.

Есть одна существенная деталь, на которую стоит обратить внимание. На компенсацию не имеют права "предприятия-банкроты, подсанкционные или связанные с государством-агрессором или Беларусью предприятия, которые имеют просроченный более чем на шесть месяцев налоговый долг, работают на территории активных боевых действий и т.д.".

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Техника и оборудование, за приобретение которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться. Если это произойдет, то покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет.