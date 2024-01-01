Як покупці вітчизняної техніки можуть отримати поверення 15% її вартості

Нова урядова програма покликана допомогти українським підприємствам та організаціям, які купують транспорт та енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

Процедура часткового погашення витрат на товари цієї групи розповсюджується з дати старту цієї програми до 1 грудня 2024 році. Для отримання компенсації потрібно оформити заявку до 5 грудня ц.р.

Читайте також Завдяки локалізації ця машина отримала статус "Зроблено в Україні"

На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році. Фінансування заявок здійснюватиметься в порядку черговості їх надходження в межах наявного бюджетного фінансування.

Отримати компенсації покупці зможуть за:

колісну техніку

автобуси — міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;

автоцистерни — у т.ч. для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;

фургони, трали, причепи та напівпричепи;

будівельну, комунальну і спеціальну техніку

крани, в т.ч. баштові, землерийні машини;

навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;

сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;

машини для механізованого розмінування (в т.ч. роботизовані) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.

енергетичне обладнання

промислові системи накопичення електричної енергії;

сонячні панелі, електростанції, колектори;

вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;

вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;

трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори,

прилади обліку;

Для розгортання програми виробникам для участі в цьому проекті потрібно подати заявку до Мінекономіки в електронній формі. Там має бути перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів.

Читайте також Зроблено в Україні: перша машина розмінування Dok-Ing пройшла випробування

В пакеті документів виробники подають:

інформацію про ступінь локалізації;

калькуляцію собівартості;

інформацію про технологічні операції;

розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці та інші.

Після перевірки Мінекономіки та позитивного рішення товари будуть розміщені у відповідному публічному переліку. Інформація буде передана банкам, через які реалізується програма.

"У межах програми «Зроблено в Україні» держава вже компенсує агровиробникам частину коштів за придбану сільгосптехніку українського виробництва. Нині ми робимо новий значний крок у розвитку цієї програми — Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної, будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше", — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Читайте також Зроблено в Україні: чому ми можемо пишатися "горбатим"



Покупцям для отримання компенсацію необхідно:

оплатити придбання техніки та обладнання з переліку в уповноваженому банку;

подати до банку заяву на отримання компенсації;

подати, як підтвердження копію платіжного документа та акт прийняття-передання техніки та обладнання.

Є одна суттєва деталь, на яку варто звернути увагу. На компенсацію не мають права "підприємства-банкрути, підсанкційні чи пов’язані з державою-агресором або білоруссю підприємства, які мають прострочений більш ніж на шість місяців податковий борг, працюють на території активних бойових дій тощо".

Читайте також Жінок за кермом вантажівок буде в Україні ще більше

Техніка та обладнання, за придбання яких покупець отримає компенсацію, не можуть протягом трьох років перепродаватися. Якщо це станеться, то покупець має повернути державі кошти та буде позбавлений можливості отримувати компенсацію протягом наступних трьох років.