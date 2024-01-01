Жінок за кермом вантажівок буде в Україні ще більше

У межах цієї програми, як повідомляє Мінінфраструктури України, для початку заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії С або СЕ. За попередніми заявками для 80 випускниць вже є робочі місця.

В міністерстві зазначають про готовність щонайменше 10 компаній у сфері підтримати ініціативу та працевлаштувати жінок-водіїв й надати їм робочі місця з гарантованою зарплатою.

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Проєкт реалізують Фонд інституційного розвитку за ініціативою Мінінфраструктури України та за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

За цією програмою буде охоплено чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький. Фото: з сайту Мінінфраструктури України

Учасниць проєкту очікує:

безоплатна можливість набути фахових навичок водіння вантажівки;

гарантоване працевлаштування для випускниць в приватних компаніях, які спеціалізуються на вантажних перевезеннях;

менторський супровід протягом усього проєкту від команди професіоналів;

допомога з адаптацією на новому робочому місці.

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Вся програма спрямована на розширення професійного потенціалу жінок у сфері перевезень. В першу чергу проєкт фокусуватиметься на утвердженні гендерної рівності в професії та задоволенні потреби на ринку праці у водіях-далекобійниках завдяки залученню жінок.

"Сьогодні через повномасштабне вторгнення дефіцит водіїв вантажного транспорту на приватних підприємствах сягає близько 30%. Разом з тим, це одна з надзвичайно важливих професій як для доставки стратегічно важливих вантажів, так і для роботи економіки в цілому, адже логістика орієнтується саме на автомобільний транспорт", – підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Відразу додамо, що ідея цікава, але не нова. Компанія Scania Ukraine п’ять днів тому випустила вже восьму групу жінок, котрі опановують навички водіння вантажівками та інші мудрощі цієї нелегкої професії.

У фіналі конкурсу профмайстерності водіїв вантажних автомобілів Scania Women Truck Driving Competition з-поміж восьми учасниць перемогла Яна Захожа. Фото: Scania Ukraine