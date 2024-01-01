Женщин за рулем грузовиков будет в Украине еще больше

В рамках этой программы, как сообщает Мининфраструктуры Украины, для начала запланировано обучение 100 женщин, которые после завершения курса получат необходимую квалификацию и водительское удостоверение категории С или СЕ. По предварительным заявкам для 80 выпускниц уже есть рабочие места.

В министерстве отмечают о готовности не менее 10 компаний в сфере поддержать инициативу и трудоустроить женщин-водителей и предоставить им рабочие места с гарантированной зарплатой.

Читайте также За руль автобусов вместо мужчин сядут женщины

Проект реализуют Фонд институционального развития по инициативе Мининфраструктуры Украины и при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

По этой программе будет охвачено четыре города: Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий. Фото: с сайта Мининфраструктуры Украины

Участниц проекта ожидает:

бесплатная возможность приобрести профессиональные навыки вождения грузовика;

гарантированное трудоустройство для выпускниц в частных компаниях, которые специализируются на грузовых перевозках;

менторское сопровождение на протяжении всего проекта от команды профессионалов;

помощь с адаптацией на новом рабочем месте.

Читайте также Украинские женщины все чаще садятся за руль грузовиков

Вся программа направлена на расширение профессионального потенциала женщин в сфере перевозок. В первую очередь проект будет фокусироваться на утверждении гендерного равенства в профессии и удовлетворении потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению женщин.

"Сегодня из-за полномасштабного вторжения дефицит водителей грузового транспорта на частных предприятиях достигает около 30%. Вместе с тем, это одна из чрезвычайно важных профессий как для доставки стратегически важных грузов, так и для работы экономики в целом, ведь логистика ориентируется именно на автомобильный транспорт", – подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Читайте также Производитель электрических скутеров Ola запустил завод, где работают исключительно женщины

Сразу добавим, что идея интересная, но не новая. Компания Scania Ukraine пять дней назад выпустила уже восьмую группу женщин, которые овладевают навыками вождения грузовиками и другие мудрости этой нелегкой профессии.

В финале конкурса профмастерства водителей грузовых автомобилей Scania Women Truck Driving Competition среди восьми участниц победила Яна Захожа. Фото: Scania Ukraine