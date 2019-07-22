В Украине ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах – в первом полугодии 2019 года в сравнении с таким же периодом прошлого года возросло и количество ДТП, и количество травмированных и погибших.

Такие итоги статистики, опубликованной Департаментом патрульной полиции. За 6 месяцев этого года произошло ДТП на 4300 больше, чем в 2018 году. Погибших оказалось на 94 больше, травмированных – на 708.

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В среднем за сутки в Украине происходит 404 ДТП, в которых погибают 7 человек и 75 получают травмы. Все это происходит, несмотря на то, что на вооружении у дорожной полиции уже 9 месяцев есть лазерные радары TruCam, а на трассах работает ограничение скорости.

Как выяснилось, в полиции запланировали ряд мер для снижения аварийности. Также копы объяснили свое видение ситуации и назвали возможные причины роста аварийности.

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"Есть такой нюанс – в прошлом году была очень затяжная зима, соответственно происходило меньше ДТП с тяжкими последствиями, но при этом было немало мелких аварий. В этом же году весна была ранней, поэтому движение транспорта было более активным. Кроме того, постоянно увеличивается число автомобилей, но единственное, что не меняется, – это сознание и поведение водителей во время поездки. Вот это огромная проблема. Но главной причиной аварийности остается превышение скорости. При невысокой скорости у любого водителя всегда есть шанс избежать ДТП", –говорит заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, полиция намерена существенно изменить ситуацию уже до конца года.

"С помощью радаров TruCam зафиксировано более 250 тысяч случаев превышения скорости. Самих приборов пока не очень много – 100. Пока полицейские с этими приборами несут службу на наиболее аварийных участках трасс, но в ближайших планах – увеличить число локаций. С августа контроль за безопасностью на дорогах будет усилен. Через конец сезона отпусков – люди будут массово ехать к местам отдыха и обратно".

Опрошенные нами водители считают, что причины многих ДТП и аварийных ситуаций – безответственность пешеходов и водителей, а также состояние дорог.

"Некоторые пешеходы переходят зебру, уставившись в смартфон, и при этом слушают музыку в наушниках. То есть на дорогу и светофор – ноль внимания. А молодые водители часто не включают "поворотники", – говорит водитель Владимир Аникеенко. – Из собственного опыта могу сказать , что не так давно не включенный "поворотник" на авто стал причиной того, что я едва не врезался в эту машину. Наверное, не хотят себя обременять мелочами, а в итоге это становится причиной аварий".

В полиции добавляют, что среди ДТП есть такие, где налицо – преступная халатность участников движения. Например, недавно в Николаевской области произошла авария после того, как мужчина посадил за руль своего 10-летнего сына. Тот не справился с управлением, столкнулся с другим авто. Мальчик погиб, его отец и водитель другого авто в больнице.

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Напомним, что за 2018 год в сравнении с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.