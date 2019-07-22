В Україні погіршилася ситуація з безпекою на дорогах - в першому півріччі 2019 року порівняно з таким же періодом минулого року зросла і кількість ДТП, і кількість травмованих і загиблих.

Такі підсумки статистики, опублікованої Департаментом патрульної поліції. За 6 місяців цього року сталося ДТП на 4300 більше, ніж у 2018 році. Загиблих виявилося на 94 більше, травмованих - на 708.

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В середньому за добу в Україні відбувається 404 ДТП, в яких гинуть 7 осіб та 75 отримують травми. Все це відбувається, незважаючи на те, що на озброєнні у дорожньої поліції вже 9 місяців є лазерні радари TruCam, а на трасах працює обмеження швидкості.

Як з'ясувалося, в поліції запланували ряд заходів для зниження аварійності. Також копи пояснили своє бачення ситуації і назвали можливі причини зростання аварійності.

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"Є такий нюанс - в минулому році була дуже затяжна зима, відповідно відбувалося менше ДТП з тяжкими наслідками, але при цьому було чимало дрібних аварій. У цьому ж році весна була ранньої, тому рух транспорту було більш активним. Крім того, постійно збільшується число автомобілів, але єдине, що не змінюється, - це свідомість і поведінку водіїв під час поїздки. Ось це величезна проблема. Але головною причиною аварійності залишається перевищення швидкості. При невисокій швидкості у будь-якого водія завжди є шанс і бігти ДТП ", - говорить заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, поліція має намір істотно змінити ситуацію вже до кінця року.

"За допомогою радарів TruCam зафіксовано понад 250 тисяч випадків перевищення швидкості. Самих приладів поки не дуже багато - 100. Поки що поліцейські з цими приладами несуть службу на найбільш аварійних ділянках трас, але в найближчих планах - збільшити число локацій. З серпня контроль за безпекою на дорогах буде посилено. Через кінець сезону відпусток - люди будуть масово їхати до місць відпочинку і назад ".

Опитані нами водії вважають, що причини багатьох ДТП і аварійних ситуацій - безвідповідальність пішоходів і водіїв, а також стан доріг.

"Деякі пішоходи переходять зебру, втупившись у смартфон, і при цьому слухають музику в навушниках. Тобто на дорогу і світлофор - нуль уваги. А молоді водії часто не включають" поворотники ", - говорить водій Володимир Анікеєнко. - З власного досвіду можу сказати , що не так давно невключений "поворотник" на авто став причиною того, що я ледь не врізався в цю машину. Напевно, не хочуть себе обтяжувати дрібницями, а в підсумку це стає причиною аварій ".

У поліції додають, що серед ДТП є такі, де в наявності - злочинна недбалість учасників руху. Наприклад, недавно в Миколаївській області сталася аварія після того, як чоловік посадив за кермо свого 10-річного сина. Той не впорався з керуванням, зіткнувся з іншим авто. Хлопчик загинув, його батько і водій іншого авто в лікарні.

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Нагадаємо, що за 2018 рік у порівнянні з 2017-м на дорогах України знизилася кількість ДТП, а також було зафіксовано зменшення числа загиблих і постраждалих в аваріях.